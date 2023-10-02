Почему ГИБДД прессует пожилых и начинающих водителей словно пьяных

С опытом у работника ДПС вырабатывается своего рода «чуйка» на «рулевых», имеющих какие-то проблемы с ПДД. Но опыт — штука индивидуальная, «загрузить» его в головы поголовно всех сотрудников службы невозможно. Поэтому, как выясняется, руководство ГИБДД обеспечило подчиненных своего рода ведомственной «методичкой», призванной помогать широким массам полицейских лучше выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. В ней среди прочих примет, намекающих, что за рулем автомобиля пьяный, есть, например, такие: «движение с сильно заниженной скоростью» и «медленное перестроение».

Скорее всего, поддатые шоферы так тоже ездят. Но дело в том, что недостаточно быстрая реакция на происходящее вокруг — признак, в первую очередь, пожилого человека. Кто хоть раз сидел на пассажирском месте в авто, пилотируемого сильно немолодым товарищем, наверняка подтвердит это наблюдение. Движение с неадекватно низкой по отношению к текущей дорожной обстановке скоростью — зачастую следствие как раз замедленной реакции пенсионера за рулем. Кроме того, медленно ползут порой не особо опытные водители: пока нет наработанного навыка правильно откликаться на происходящее вокруг — гонять не стоит. Все объяснимо и логично.

Но с точки зрения патрульного, просеивающего глазами идущий мимо него поток машин, пожилой или начинающий водитель воспринимаются как потенциальные алкаш или наркоман за рулем. Поэтому не стоит удивляться, что их часто тормозят для проверки документов.