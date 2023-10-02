Почему ГИБДД прессует пожилых и начинающих водителей словно пьяных

С опытом у работника ДПС вырабатывается своего рода «чуйка» на «рулевых», имеющих какие-то проблемы с ПДД. Но опыт — штука индивидуальная, «загрузить» его в головы поголовно всех сотрудников службы невозможно. Поэтому, как выясняется, руководство ГИБДД обеспечило подчиненных своего рода ведомственной «методичкой», призванной помогать широким массам полицейских лучше выявлять водителей, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. В ней среди прочих примет, намекающих, что за рулем автомобиля пьяный, есть, например, такие: «движение с сильно заниженной скоростью» и «медленное перестроение».
Скорее всего, поддатые шоферы так тоже ездят. Но дело в том, что недостаточно быстрая реакция на происходящее вокруг — признак, в первую очередь, пожилого человека. Кто хоть раз сидел на пассажирском месте в авто, пилотируемого сильно немолодым товарищем, наверняка подтвердит это наблюдение. Движение с неадекватно низкой по отношению к текущей дорожной обстановке скоростью — зачастую следствие как раз замедленной реакции пенсионера за рулем. Кроме того, медленно ползут порой не особо опытные водители: пока нет наработанного навыка правильно откликаться на происходящее вокруг — гонять не стоит. Все объяснимо и логично.
Но с точки зрения патрульного, просеивающего глазами идущий мимо него поток машин, пожилой или начинающий водитель воспринимаются как потенциальные алкаш или наркоман за рулем. Поэтому не стоит удивляться, что их часто тормозят для проверки документов.
Гаишная инструкция также полагает, что когда водитель тормозит слишком далеко или слишком близко от стоп-линии на перекрестке — для правоохранителя это повод познакомится с ним ближе. Остановка на светофоре, за 5—6 до стоп-линии — вполне распространенная практика среди все же не пьяных, а просто неумелых водителей. Поэтому для них есть совет: если не желаете часто терять время на общение с патрулями ГИБДД — учитесь правильно определять дистанцию до стоп-линии.
Резкое торможение «колом» перед тем же светофором либо в иной ситуации, не требующей жать «в пол» педаль тормоза, тоже считается «криминалом», намекающим на опьянение. Хотя подобный «прием вождения» часто выдает неопытного либо пожилого шофера, с небольшим опозданием и избыточной резкостью отреагировавшего на изменение дорожной ситуации.
Парадокс, но «чрезмерные осторожность и аккуратность» водителя на дороге тоже привлекает внимание служивых охотников на нетрезвого шофера. При том, что подобные свойства развиваются у очень опытных автомобилистов за долгие годы, проведенные за рулем ТС. Так что если вы один из них, либо совершенно «зеленый» чайник — смиритесь с частыми остановками патрулями. Это все их ведомственная «методичка» виновата.