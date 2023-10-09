Как ГИБДД штрафует водителей за использование клаксона в автомобиле

Фото globallookpress.com
Немногие водители знают, что за подачу звукового сигнала во дворе и в зоне действия запрещающего знака 3.26 можно получить штраф в размере 500 рублей, о чем указано в ст. 12.20 КоАП РФ. Но еще меньше тех, кому известно о санкциях за «бибиканье» на проезжей части. Между тем, за использование клаксона на дороге тоже предусмотрена ответственность. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Раз уж мы заговорили о придомовых территориях, то с них, собственно, и начнем. Ведь 500 рублей — не единственное наказание, уготовленное для автовладельцев, не брезгующих сигналить во дворах жилых домов. Закон «О тишине» категорически запрещает шуметь в жилых зонах. Правда, в определенное время. Причем в разных регионах — разные временные рамки. Как, собственно, и штрафы.

К примеру, в Москве запрет распространяется на все выходные дни, а в рабочие действует с 23 часов вечера до 7 утра, включая обеденное время с 13 до 15 часов. Таким образом, за бессистемную подачу гудков в автомобиле можно нарваться на 5000 рублей штрафа, а юридическое лицо заплатит целых 300 000 рублей.

Несмотря на то, что закон и не содержит определение «звуковой сигнал автомобиля», удары по клаксону легко себе подойдут под формулировку «другие звуковоспроизводящие устройства», чье использование запрещено. А потому, как говорится, лучше не дергать судьбу за одно место.

Фото globallookpress.com

Что касается гудения на проезжей части, то Правила дорожного движения дозволяют использовать сигнал только в двух случаях: для предотвращения дорожно-транспортного происшествия и для предупреждения других участников движения о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. Если не верите, то пункт 19.10 ПДД — в помощь.

Итак, закрепим материал: подавать звуковой сигнал можно лишь при выходе на обгон и при риске возникновения аварии. В остальных ситуациях гудеть не разрешается и карается рублем. Примечательно, что в Правилах при этом нет ни слова о допустимой продолжительности сигнала, как и о месте его использования.

Поэтому в попытках «разбудить» замешкавшегося в пробке или на светофоре водителя, довольно просто попасть на штраф — те самые 500 рублей, предусмотренные пресловутой ст. 12.20 Административного кодекса в качестве наказания за «нарушение правил пользования звуковыми сигналами».

автоправо, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
10 октября 2023
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