Как ГИБДД штрафует водителей за использование клаксона в автомобиле

Раз уж мы заговорили о придомовых территориях, то с них, собственно, и начнем. Ведь 500 рублей — не единственное наказание, уготовленное для автовладельцев, не брезгующих сигналить во дворах жилых домов. Закон «О тишине» категорически запрещает шуметь в жилых зонах. Правда, в определенное время. Причем в разных регионах — разные временные рамки. Как, собственно, и штрафы.

К примеру, в Москве запрет распространяется на все выходные дни, а в рабочие действует с 23 часов вечера до 7 утра, включая обеденное время с 13 до 15 часов. Таким образом, за бессистемную подачу гудков в автомобиле можно нарваться на 5000 рублей штрафа, а юридическое лицо заплатит целых 300 000 рублей.

Несмотря на то, что закон и не содержит определение «звуковой сигнал автомобиля», удары по клаксону легко себе подойдут под формулировку «другие звуковоспроизводящие устройства», чье использование запрещено. А потому, как говорится, лучше не дергать судьбу за одно место.