Автомобили с каким типом кузова чаще всего останавливают патрули ГИБДД

Знаете ли вы, что далеко не каждый автомобиль попадает в поле зрения гаишников? Некоторые из машин служивые просто не замечают. Приведем несколько примеров. Скажем, микроавтобусы, украшенные корпоративными наклейками и надписями, почти никогда не будут остановлены правоохранителями. Если, конечно, водитель «буса» не нарушит ПДД.

Как правило, легкий коммерческий транспорт в виде «фургонов» и «вэнов» стоит на балансе юридических лиц, серьезно опасающихся нарваться на огромные штрафы, что заставляет их содержать все документы в порядке. Равно, как и сами машины. Оттого, как говорится, полицейским тут ловить нечего.

Аналогичная ситуация и с автобусами покрупнее, которые в большинстве своем принадлежат крупным предприятиям, чьи начальники транспортных цехов пристально следят за состоянием бумаг и, собственно, средств передвижения. А потому по-полицейски «кошмарить» перевозчиков — пустая трата времени. А вот обычные минивэны, которые часто используют арендаторы для транспортировки грузов или перевозки людей, не имея на то лицензии, частенько приковывают внимание стражей порядка.