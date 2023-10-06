Автомобили с каким типом кузова чаще всего останавливают патрули ГИБДД

Знаете ли вы, что далеко не каждый автомобиль попадает в поле зрения гаишников? Некоторые из машин служивые просто не замечают. Приведем несколько примеров. Скажем, микроавтобусы, украшенные корпоративными наклейками и надписями, почти никогда не будут остановлены правоохранителями. Если, конечно, водитель «буса» не нарушит ПДД.
Как правило, легкий коммерческий транспорт в виде «фургонов» и «вэнов» стоит на балансе юридических лиц, серьезно опасающихся нарваться на огромные штрафы, что заставляет их содержать все документы в порядке. Равно, как и сами машины. Оттого, как говорится, полицейским тут ловить нечего.
Аналогичная ситуация и с автобусами покрупнее, которые в большинстве своем принадлежат крупным предприятиям, чьи начальники транспортных цехов пристально следят за состоянием бумаг и, собственно, средств передвижения. А потому по-полицейски «кошмарить» перевозчиков — пустая трата времени. А вот обычные минивэны, которые часто используют арендаторы для транспортировки грузов или перевозки людей, не имея на то лицензии, частенько приковывают внимание стражей порядка.
Впрочем, куда чаще гайцы присматриваются к седанам. Особенно черного цвета. Причин тому несколько. Во-первых, согласно статистике, автомобили темных окрасов с таким типом кузова чаще остальных попадают в ДТП, а значит проверить потенциального «аварийщика» лишним точно не будет.
Во-вторых, те самые негласные правила гласят, что за рулем авто черного цвета в большинстве своем ездят люди, склонные к нарушению ПДД, неадекватным реакциям на дороге и агрессивному вождению. Сей факт, кстати, подтверждают и психологи. Кроме того, седаны бизнес-класса довольно часто эксплуатируют таксисты, у которых нередко собирается кипа неоплаченных штрафов. Почему бы и не проверить?
А еще инспекторы ДПС в ходе несения службы учитывают данные по угонам, останавливая автомобили, чаще остальных попадающие в зону риска. Опять же, речь тут в основном о седанах разных мастей — от бюджетных до премиальных. Гораздо менее популярными считаются рамные внедорожники и пикапы.
А вот кроссоверы тоже регулярно попадают в криминальные сводки, отчего их не без удовольствия тормозят правоохранители. Дополнительное внимание придорожные полицейские уделяют внешнему виду авто: изрядно «ухайдоханные», грязные и видавшие жизнь машины также попадают под прицел сотрудников ГИБДД.