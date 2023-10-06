Автомобили с каким типом кузова чаще всего останавливают патрули ГИБДД

Фото globallookpress.com
На любой работе, помимо установленного регламента, действует, как правило, ряд негласных правил, которыми так или иначе руководствуются сотрудники. Аналогичная схема актуальна и для ГИБДД, где знают наперед, какими неформальными критериями оперировать, чтобы поймать удачу на «палку».
Руслан Черный

Знаете ли вы, что далеко не каждый автомобиль попадает в поле зрения гаишников? Некоторые из машин служивые просто не замечают. Приведем несколько примеров. Скажем, микроавтобусы, украшенные корпоративными наклейками и надписями, почти никогда не будут остановлены правоохранителями. Если, конечно, водитель «буса» не нарушит ПДД.

Как правило, легкий коммерческий транспорт в виде «фургонов» и «вэнов» стоит на балансе юридических лиц, серьезно опасающихся нарваться на огромные штрафы, что заставляет их содержать все документы в порядке. Равно, как и сами машины. Оттого, как говорится, полицейским тут ловить нечего.

Аналогичная ситуация и с автобусами покрупнее, которые в большинстве своем принадлежат крупным предприятиям, чьи начальники транспортных цехов пристально следят за состоянием бумаг и, собственно, средств передвижения. А потому по-полицейски «кошмарить» перевозчиков — пустая трата времени. А вот обычные минивэны, которые часто используют арендаторы для транспортировки грузов или перевозки людей, не имея на то лицензии, частенько приковывают внимание стражей порядка.

Фото globallookpress.com

Впрочем, куда чаще гайцы присматриваются к седанам. Особенно черного цвета. Причин тому несколько. Во-первых, согласно статистике, автомобили темных окрасов с таким типом кузова чаще остальных попадают в ДТП, а значит проверить потенциального «аварийщика» лишним точно не будет.

Во-вторых, те самые негласные правила гласят, что за рулем авто черного цвета в большинстве своем ездят люди, склонные к нарушению ПДД, неадекватным реакциям на дороге и агрессивному вождению. Сей факт, кстати, подтверждают и психологи. Кроме того, седаны бизнес-класса довольно часто эксплуатируют таксисты, у которых нередко собирается кипа неоплаченных штрафов. Почему бы и не проверить?

А еще инспекторы ДПС в ходе несения службы учитывают данные по угонам, останавливая автомобили, чаще остальных попадающие в зону риска. Опять же, речь тут в основном о седанах разных мастей — от бюджетных до премиальных. Гораздо менее популярными считаются рамные внедорожники и пикапы.

А вот кроссоверы тоже регулярно попадают в криминальные сводки, отчего их не без удовольствия тормозят правоохранители. Дополнительное внимание придорожные полицейские уделяют внешнему виду авто: изрядно «ухайдоханные», грязные и видавшие жизнь машины также попадают под прицел сотрудников ГИБДД.

автоправо, штрафы, произвол ГАИ, ГИБДД
7 октября 2023
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