Почему ночью камеры ГИБДД «штрафуют» водителей выборочно

По мнению ряда пользователей на форумах и в социальных сетях, камеры ГИБДД в ночное время несут свою службу по какому-то особому алгоритму. На самом деле, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Безусловно, каждую камеру можно настроить индивидуально, в том числе для возможности рассылки «писем счастья» за различные нарушения ПДД. Причем одновременно.
Например, одно и то же «электронное око» может «оштрафовать» и за проезд на запрещающий сигнал светофора, и за пересечение стоп-линии, и за неправильное нахождение транспортного средства в пределах разметки. И за превышение скоростного режима, в конце концов. Но вот менять алгоритм работы «Большого брата» на более щадящий уж точно никто не будет. На то она и кормушка. Если, конечно, точечно не возникнет необходимости включить-отключить тот или иной функционал.
Другое дело, что некоторые полицейские камеры попросту не могут фиксировать нарушения в условиях плохой видимости. В частности, в темное время суток. И причина тут не в настройках, а в отсутствии радара с инфракрасным излучением. Видели же вы комплексы автоматической фиксации со светящимся красным огоньком? Это, собственно, и есть тот самый ИК-прожектор, позволяющий системе «видеть» объекты ночью, как днем. Впрочем, новые технологии уже позволяют делать радары с едва заметными для человеческого глаза инфракрасными лучами, но таких камер на наших дорогах пока слишком мало. Пока…
Справедливости ради стоит сказать, что даже с ИК-излучателем радарные комплексы в темное время суток функционируют с определенной погрешностью. А во время тумана или сильного снегопада могут и вовсе не «увидеть» нарушителя. Поэтому частенько их устанавливают на фонарных столбах или на участках с максимально освещенной проезжей частью. Чтобы, как говорится, поймать наверняка.
Радарная камера работает по следующему принципу: сначала дорогу мониторит доплеровский сигнал, измеряющий скорость автомобиля на расстоянии от 100 до 1000 метров (в зависимости от типа устройства), а затем делает фото, которое в процессе распознает и обрабатывает специальный софт. В финале каждый кадр с зафиксированным нарушением на предмет его обоснованности должен изучить живой полицейский.
Вот только должен — не значит, что обязан. Как правило, подписи блюстителей правопорядка появляются абсолютно на всех снимках без какой-либо проверки. Оттого, собственно, регулярно «рулевым» приходят штрафы, выписанные по ошибке. Правда, в случае обжалования постановления есть реальный шанс, что его отменят.