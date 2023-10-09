Почему ночью камеры ГИБДД «штрафуют» водителей выборочно

По мнению ряда пользователей на форумах и в социальных сетях, камеры ГИБДД в ночное время несут свою службу по какому-то особому алгоритму. На самом деле, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Безусловно, каждую камеру можно настроить индивидуально, в том числе для возможности рассылки «писем счастья» за различные нарушения ПДД. Причем одновременно.

Например, одно и то же «электронное око» может «оштрафовать» и за проезд на запрещающий сигнал светофора, и за пересечение стоп-линии, и за неправильное нахождение транспортного средства в пределах разметки. И за превышение скоростного режима, в конце концов. Но вот менять алгоритм работы «Большого брата» на более щадящий уж точно никто не будет. На то она и кормушка. Если, конечно, точечно не возникнет необходимости включить-отключить тот или иной функционал.

Другое дело, что некоторые полицейские камеры попросту не могут фиксировать нарушения в условиях плохой видимости. В частности, в темное время суток. И причина тут не в настройках, а в отсутствии радара с инфракрасным излучением. Видели же вы комплексы автоматической фиксации со светящимся красным огоньком? Это, собственно, и есть тот самый ИК-прожектор, позволяющий системе «видеть» объекты ночью, как днем. Впрочем, новые технологии уже позволяют делать радары с едва заметными для человеческого глаза инфракрасными лучами, но таких камер на наших дорогах пока слишком мало. Пока…