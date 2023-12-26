Верховный Суд оштрафовал водителя на 5000 рублей за проезд «на желтый»

Случай, оказавшийся в основе дела, ставшего предметом рассмотрения Верховного Суда в начале декабря текущего года, произошел 16 января 2022-го на пересечении улицы Славы и проезда Бумажников в городе Сыктывкаре. Его главным героем стал местный житель Алексей Х. В начале восьмого вечера он на своей Skoda Octavia пересек перекресток в момент, когда на светофоре ему зажегся желтый сигнал. Водитель не учел, что этот его маневр оказался зафиксирован камерой автоматической фиксации нарушений ПДД. Видимо, он не был осведомлен о ее существовании.

Материал отправился в местный Центр автоматической фиксации. Однако там в ходе проверки выяснилось, что г-ну Х. уже не впервой «пролетать» перекрестки, когда на светофоре уже погас зеленый свет. Выяснилось, что ранее, 17 мая 2021 года, он также проскакивал на запрещающий сигнал и был зафиксирован при этом полицейской камерой. Тогда ему «прилетел» штраф в размере 1000 ₽ по ч. 1 ст. 12.12 КоАП за «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». С мая 2021-го до января 2022-го прошло менее одного года.

Таким образом, гражданин оказался нарушителем-рецидивистом. То есть его «проскок» оказался уже в юрисдикции ч. 3 той же ст. 12.12 КоАП. За повторное правонарушение она предполагает либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев.