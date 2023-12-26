Верховный Суд оштрафовал водителя на 5000 рублей за проезд «на желтый»

фото globallookpress.com
Манеру проскочить перекресток при горящем желтом сигнале светофора практикуют довольно многие автомобилисты. Однако это не только довольно опасно, но и, как выясняется, чревато немалым штрафом.
Максим Строкер

Случай, оказавшийся в основе дела, ставшего предметом рассмотрения Верховного Суда в начале декабря текущего года, произошел 16 января 2022-го на пересечении улицы Славы и проезда Бумажников в городе Сыктывкаре. Его главным героем стал местный житель Алексей Х. В начале восьмого вечера он на своей Skoda Octavia пересек перекресток в момент, когда на светофоре ему зажегся желтый сигнал. Водитель не учел, что этот его маневр оказался зафиксирован камерой автоматической фиксации нарушений ПДД. Видимо, он не был осведомлен о ее существовании.

Материал отправился в местный Центр автоматической фиксации. Однако там в ходе проверки выяснилось, что г-ну Х. уже не впервой «пролетать» перекрестки, когда на светофоре уже погас зеленый свет. Выяснилось, что ранее, 17 мая 2021 года, он также проскакивал на запрещающий сигнал и был зафиксирован при этом полицейской камерой. Тогда ему «прилетел» штраф в размере 1000 ₽ по ч. 1 ст. 12.12 КоАП за «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». С мая 2021-го до января 2022-го прошло менее одного года.

Таким образом, гражданин оказался нарушителем-рецидивистом. То есть его «проскок» оказался уже в юрисдикции ч. 3 той же ст. 12.12 КоАП. За повторное правонарушение она предполагает либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев.

фото globallookpress.com

Поскольку в деле фигурировала возможность лишения гражданина ВУ, оно отправилось в мировой суд Емвальского судебного участка Эжвинского района города Сыктывкара, где нашему герою 15 апреля 2022 года оформили 5000 рублей штрафа. Заметим, что в данном случае водителю не грозило лишение ВУ: его «шлепнула» камера. Если бы «проскок» попался на глаза патрулю ДПС, его шансы остаться без «прав» оказались бы крайне высоки.

Тем не менее, водитель с приговором не согласился. Будучи уверен, что никакого правонарушения не совершал, он отправился обжаловать решение судьи первой инстанции. И дошел в итоге до Верховного Суда. Там отсмотрели видеозапись с камеры ГИБДД, на которой было увековечены описанные события, и пришли к выводу, что машина проехала перекресток четко «на желтый».

В своем решении ВС сослался на п. 6.2 ПДД, согласно которому желтый сигнал светофора запрещает движение. За исключением случаев, когда автомобиль после его включения не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению с остановкой уже за стоп-линией, созданием помех пешеходам, либо приведет к иным подобным последствиям.

На этом основании Верховный Суд оставил решения всех нижестоящих инстанций в силе, а гражданина с его жалобой — несолоно хлебавши.

автоправо, штрафы, суд, видеофиксация, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
27 декабря 2023
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