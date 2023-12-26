Верховный Суд оштрафовал водителя на 5000 рублей за проезд «на желтый»

Случай, оказавшийся в основе дела, ставшего предметом рассмотрения Верховного Суда в начале декабря текущего года, произошел 16 января 2022-го на пересечении улицы Славы и проезда Бумажников в городе Сыктывкаре. Его главным героем стал местный житель Алексей Х. В начале восьмого вечера он на своей Skoda Octavia пересек перекресток в момент, когда на светофоре ему зажегся желтый сигнал. Водитель не учел, что этот его маневр оказался зафиксирован камерой автоматической фиксации нарушений ПДД. Видимо, он не был осведомлен о ее существовании.
Материал отправился в местный Центр автоматической фиксации. Однако там в ходе проверки выяснилось, что г-ну Х. уже не впервой «пролетать» перекрестки, когда на светофоре уже погас зеленый свет. Выяснилось, что ранее, 17 мая 2021 года, он также проскакивал на запрещающий сигнал и был зафиксирован при этом полицейской камерой. Тогда ему «прилетел» штраф в размере 1000 ₽ по ч. 1 ст. 12.12 КоАП за «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». С мая 2021-го до января 2022-го прошло менее одного года.
Таким образом, гражданин оказался нарушителем-рецидивистом. То есть его «проскок» оказался уже в юрисдикции ч. 3 той же ст. 12.12 КоАП. За повторное правонарушение она предполагает либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев.
Поскольку в деле фигурировала возможность лишения гражданина ВУ, оно отправилось в мировой суд Емвальского судебного участка Эжвинского района города Сыктывкара, где нашему герою 15 апреля 2022 года оформили 5000 рублей штрафа. Заметим, что в данном случае водителю не грозило лишение ВУ: его «шлепнула» камера. Если бы «проскок» попался на глаза патрулю ДПС, его шансы остаться без «прав» оказались бы крайне высоки.
Тем не менее, водитель с приговором не согласился. Будучи уверен, что никакого правонарушения не совершал, он отправился обжаловать решение судьи первой инстанции. И дошел в итоге до Верховного Суда. Там отсмотрели видеозапись с камеры ГИБДД, на которой было увековечены описанные события, и пришли к выводу, что машина проехала перекресток четко «на желтый».
В своем решении ВС сослался на п. 6.2 ПДД, согласно которому желтый сигнал светофора запрещает движение. За исключением случаев, когда автомобиль после его включения не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению с остановкой уже за стоп-линией, созданием помех пешеходам, либо приведет к иным подобным последствиям.
На этом основании Верховный Суд оставил решения всех нижестоящих инстанций в силе, а гражданина с его жалобой — несолоно хлебавши.