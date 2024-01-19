В Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы с камер ГИБДД

Как сообщает «Парламентская газета», депутат посетовал, что в последнее время водители все чаще жалуются на неправомерные «письма счастья», которые выписываются без каких-либо оснований. Например, одним из недавних резонансных случаев стал штраф в 1000 рублей за непристегнутый пакет на переднем пассажирском кресле.

И такие ситуации не единичны, подчеркнул Нилов — водители получают штрафы за предметы в салоне без ремня безопасности, за мнимый разговор по телефону или за нарушение разметки, которую невозможно заметить из-за снега.

Хватит это терпеть — решил представитель ЛДПР и предложил ввести мораторий на все подобные штрафы, пока разработчики систем фотовидеофиксации не наладят их работу и не исключат ложные срабатывания.

— Такие правонарушения, которые сегодня можно якобы фиксировать, порождают огромное количество негативных, вопиющих, резонансных примеров ситуаций. Например, едет водитель в черной куртке, если пристально присмотреться, ремень есть, но он не виден, и водитель привлекается к ответственности, — обратил внимание депутат.