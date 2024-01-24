Верховный Суд лишил водителя «прав» за пьяную езду на мотоблоке

На этот раз «не свезло» жителю Вологодчины гражданину В. Ничто не предвещало беды, когда около полудня в воскресенье 4 сентября 2022 года он рулил на своем мотоблоке АМБ−1М «Авангард» по центральной улице деревни Николо-Раменье Череповецкого района Вологодской области. И угораздило его повстречать на своем неспешном пути экипаж ДПС. Неизвестно, чем именно гнаш герой привлек внимание сотрудников. Возможно, они занялись им просто от скуки.

Как бы то ни было, но полицейские заподозрили погонщика мотоблока с прицепом в употреблении спиртного. В связи с чем его «продули» с помощью штатного алкотестера. Прибор показал 0,39 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе при допустимом для водителя показателе не более 0,16 мг/литр. Пилот мотоблока против результатов теста ничего не имел. Ведь по его мнению, они ему ничем не грозили: он был уверен, что его самоходный аппарат не является транспортным средством и следовательно, за езду на нем в пьяном виде «прав» не лишают.

Но 18 октября 2022 года эта его уверенность была растоптана. Мировой судья участка №39 Вологодской области лишил В. на полтора года его ВУ за управление ТС в нетрезвом виде. Ну и, как водится, без 30 000 рублей штрафа не обошлось. Такой поворот совершенно не устроил лишенца и он двинулся по небыстрому пути обжалования приговора.