Верховный Суд назвал виновником ДТП водителя, которого не пропустили на перекрестке

Авария, ставшая предметом рассмотрения Верховного Суда, случилась в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа 22 февраля 2022 года. В тот день около 18.00 на перекрестке улиц Петра Великого и Декабристов столкнулись Hyundai Solaris и УАЗ «Патриот». Отечественный внедорожник пересекал перекресток в прямом направлении по улице имени русского царя. В это время девушка на своем «корейце» совершила левый поворот — четко поперек траектории движения УАЗа.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что ДТП случилось из-за того, что водитель Hyundai не уступил пилоту «Патриота». Руководствуясь этим выводом, гражданке оформили штраф в размере 1000 рублей — по. 2 ст. 12.13 КоАП — не уступила при проезде перекрестка.
Однако на этом история не закончилась. Девушка сочла наказание несправедливым и оспорила протокол в судебном порядке. В первой инстанции — городском суде — решение инспектора ГИБДД оставили в силе. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение и закрыл дело «за отсутствием состава административного правонарушения». То есть пришел к выводу, что в аварии виноват водитель УАЗика. 1000-рублевый штраф — не бог весть какая кара по меркам «северных» зарплат.
Нюанс в том, что маленький Solaris был сильно поврежден ударом тяжелого рамного «Патриота». А «оплачивать банкет» в подобных случаях обязана сторона виновника ДТП. Подобная перспектива не устроила «уазовода» и теперь уже он отправился жаловаться в вышестоящие судебные органы. Однако Верховный Суд отказал ему в удовлетворении.
Как оказалось, перекресток улиц Декабристов и Петра Великого в Нягани полностью контролируется камерами ГИБДД. И на записи аварии четко видно, что УАЗ «Патриот» въезжает на пересечение с крайней левой полосы. Которая предназначается исключительно для поворота налево. Таким образом, двигаясь в прямом направлении, его водитель нарушил требование знаков.
В своем вердикте ВС сослался на постановление Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года. Там сказано, что водитель, движущийся в нарушение требований ПДД, не имеет права преимущественного проезда перекрестка. Поэтому прочие участники движения не обязаны уступать ему дорогу. Поскольку шофер «Патриота» не выполнил требования знака, девушка на Solaris, совершавшая левый поворот со встречного ему направления, не должна была уступать ему дорогу. Таким образом, в ДТП виноват именно владелец отечественного авто, руливший в прямом направлении. И именно он обязан компенсировать ущерба второму участнику аварии.