Верховный Суд назвал виновником ДТП водителя, которого не пропустили на перекрестке

Авария, ставшая предметом рассмотрения Верховного Суда, случилась в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа 22 февраля 2022 года. В тот день около 18.00 на перекрестке улиц Петра Великого и Декабристов столкнулись Hyundai Solaris и УАЗ «Патриот». Отечественный внедорожник пересекал перекресток в прямом направлении по улице имени русского царя. В это время девушка на своем «корейце» совершила левый поворот — четко поперек траектории движения УАЗа.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД пришли к выводу, что ДТП случилось из-за того, что водитель Hyundai не уступил пилоту «Патриота». Руководствуясь этим выводом, гражданке оформили штраф в размере 1000 рублей — по. 2 ст. 12.13 КоАП — не уступила при проезде перекрестка.

Однако на этом история не закончилась. Девушка сочла наказание несправедливым и оспорила протокол в судебном порядке. В первой инстанции — городском суде — решение инспектора ГИБДД оставили в силе. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил это решение и закрыл дело «за отсутствием состава административного правонарушения». То есть пришел к выводу, что в аварии виноват водитель УАЗика. 1000-рублевый штраф — не бог весть какая кара по меркам «северных» зарплат.