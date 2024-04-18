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Большая экономия: как использование онлайн-ресурсов поможет нарушителям ПДД

Эксперты провели анализ и назвали лучшие сервисы для проверки штрафов ГИБДД

Ежегодно российские водители за различные нарушения Правил дорожного движения получают сотни тысяч штрафов, часть из которых можно оплатить со скидкой. Если, конечно, вовремя узнать о своем проступке и отследить выписанное взыскание.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Большая экономия: как использование онлайн-ресурсов поможет нарушителям ПДД

Как подчеркивают эксперты проекта «Сравни.ру», ряд штрафов в течение 20 суток с момента их вынесения можно оплатить в половинном размере. Чтобы не упустить льготу в 50%, водителям рекомендовано регулярно наведываться на специализированные сервисы для отслеживания «писем счастья» в режиме реального времени.

При этом авторы исследования советуют в первую очередь использовать портал и мобильное приложение «Госуслуги», где можно сразу расплатиться с государством за свой проступок, а также официальный сайт ГИБДД России — оба сервиса позволяют отслеживать информацию по регистрационным знакам автомобиля и свидетельству о регистрации транспорта. А москвичи для этих целей могут посетить портал mos.ru.

Кроме того, контролировать штрафы ГИБДД по госномеру, СТС, «правам» и номерам постановлений позволяет приложение «Автокод Штрафы» для смартфонов. Здесь, как и на вышеописанных ресурсах, штрафы так же можно и оплачивать. Ну и, наконец, возможность не ходить в должниках дают банковские приложения. Такой функционал, например, есть у «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-банка» и других.

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