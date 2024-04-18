Большая экономия: как использование онлайн-ресурсов поможет нарушителям ПДД

Ежегодно российские водители за различные нарушения Правил дорожного движения получают сотни тысяч штрафов, часть из которых можно оплатить со скидкой. Если, конечно, вовремя узнать о своем проступке и отследить выписанное взыскание.

Как подчеркивают эксперты проекта «Сравни.ру», ряд штрафов в течение 20 суток с момента их вынесения можно оплатить в половинном размере. Чтобы не упустить льготу в 50%, водителям рекомендовано регулярно наведываться на специализированные сервисы для отслеживания «писем счастья» в режиме реального времени.

При этом авторы исследования советуют в первую очередь использовать портал и мобильное приложение «Госуслуги», где можно сразу расплатиться с государством за свой проступок, а также официальный сайт ГИБДД России — оба сервиса позволяют отслеживать информацию по регистрационным знакам автомобиля и свидетельству о регистрации транспорта. А москвичи для этих целей могут посетить портал mos.ru.

Кроме того, контролировать штрафы ГИБДД по госномеру, СТС, «правам» и номерам постановлений позволяет приложение «Автокод Штрафы» для смартфонов. Здесь, как и на вышеописанных ресурсах, штрафы так же можно и оплачивать. Ну и, наконец, возможность не ходить в должниках дают банковские приложения. Такой функционал, например, есть у «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-банка» и других.