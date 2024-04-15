Причина остановки: может ли ГИБДД тормозить водителей для идентификации личности

Многие водители частенько интересуются у сотрудников ДПС о причине, по которой стражи порядка остановили автомобиль. И надо признать — небезосновательно. Ведь для обычной проверки документов у придорожных полицейских действительно должен быть веский повод. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

На самом деле, причины, позволяющие инспектору ГИБДД остановить транспортное средство на дороге, полицейским языком доходчиво изложены в Административном регламенте МВД. Вот только об их содержании рядовому водителю, как правило, неизвестно. Между тем, основаниями для остановки машины гаишником является целый ряд факторов.

К примеру, зафиксированные признаки правонарушений, наличие сведений, свидетельствующих о причастности водителя и пассажиров к совершению ДТП или какого-либо административного и уголовного преступления, а также обстоятельства, подтверждающие факт использования автомобиля в противоправных целях. Кроме того, «выдернуть» машину из потока блюстители правопорядка могут в случае, когда она числится в розыске, либо в салоне может находиться что-либо запрещенное.

Естественно, для этого у гаишников должна быть соответствующая информация. Скажем, ориентировки, сведения оперативно-розыскных мероприятий, данные дежурной части, прочих подразделений МВД и даже других участников дорожного движения или очевидцев совершения правонарушений, либо преступлений.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, остановить авто имеют право люди в погонах и для привлечения водителя или пассажиров в качестве понятых. Хотя и участвовать в процессе никто из них не обязан — наказания за отказ от процедуры российским законодательством не предусмотрено. Помимо прочего, обитателей салона остановленной машины могут попросить оказать помощь другим участникам движения или же непосредственно самим полицейским.

Что касается рядовой проверки документов и идентификации личности водителя, то подобную процедуру осуществить сотрудники ДПС имеют полное право, опираясь на определенные основания. Таковыми могут стать любые из вышеперечисленных факторов. При этом инспекторы совершенно не обязаны предоставлять водителю подтверждения о проведении каких-либо специальных служебных мероприятий.

А узнать о том, проходят ли оные в действительности, шофер может только в ходе официального обращения в структурное подразделение ГИБДД. Иными словами, удостовериться в правомерности действий придорожных полицейских на месте практически невозможно.

Впрочем, если водитель чист перед законом, то проще всего продемонстрировать служивому «права», СТС и страховой полис. Это поможет избежать дополнительных проверок, сохранив нервы, время, а порой, собственно, и денег.