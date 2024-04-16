Глухой шофер: можно ли по закону ездить за рулем авто в наушниках

Несколько лет назад в Госдуме муссировался законопроект, запрещающий пешеходам и велосипедистам появляться на проезжей части в наушниках. Штраф за подобное нарушение предлагался в размере 3000 рублей. Правда, инициатива, как водится, так и осталась на уровне обсуждений. А что же думает закон о «затычках» в ушах водителей четырехколесных транспортных средств, напоминает портал «АвтоВзгляд».

Любого, даже самого адекватного шофера невероятно раздражает «безлошадный», тыкающий пальцами в телефон или слушающий музыку в наушниках, не обращая внимания на автомобиль, приближающийся к пешеходному переходу. Обладая превосходством на «зебре», такой пешеход фактически нарушает ст. 12.30 КоАП РФ, создавая прямую «помеху в движении транспортных средств».

Штраф за «исполнения» на пешеходном переходе, когда человек решил отвлечься на смартфон или того хуже — начал судорожно искать выпавший из уха наушник, составляет 1000 рублей. Вот только наказывают таких индивидуумов довольно редко. В основном, в ходе специальных полицейских рейдов.

А что же будет водителю, воткнувшему в ушные раковины миниатюрные динамики? Ведь с музыкой в голове можно попросту не услышать звуковые сигналы, подаваемые другими участниками движения, что грозит возникновением ДТП. Однако никакого запрета на использование наушников за рулем в российском законодательстве нет.

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Более того: ст.12.36.1 Административного кодекса запрещает «рулевым» пользоваться на ходу телефоном, «не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Иными словами, если у вас в автомобиле нет Bluetooth-модуля или системы Hands Free, то во избежание штрафа в размере 1500 рублей, можно смело «юзать» гарнитуру с микрофоном и наушниками.

Тем более, что Правила дорожного движения разрешают ездить за рулем даже слабослышащим и полностью лишенным слуха гражданам. Правда, допущены они к управлению авто с максимальной массой не более 3,5 тонн и при обязательном условии наличия знака «Глухой водитель» на борту.