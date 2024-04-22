5 суровых штрафов для водителей, особенно актуальных в майские праздники

Майские праздники традиционно открывают для россиян не только теплый сезон, но и «горячие» санкции, направленные против автопутешественников и любителей отдохнуть на природе. Портал «АвтоВзгляд» напоминает о штрафах, приготовленных властями для водителей и их спутников, решивших не совсем правильно провести свой досуг на свежем воздухе.

Согласитесь, как же великолепно устроить пикник где-нибудь в лесу подальше от городской суеты. Вот только за разведение огня в лесном массиве, не оборудованном специальными местами для подобного отдыха, можно попасть на кругленькую сумму. Согласно ст. 20.4 Административного кодекса «Нарушение требований пожарной безопасности», штраф за костерок составит от 5000 до 15 000 рублей. А юридические лица заплатят в государственную казну все 300-400 тысяч. Нравится вам это или нет, но шашлык на природе может оказаться удовольствием неприлично дорогим.

Куда лояльнее санкции за отдых у воды, хотя и они явно испортят ваше хорошее настроение. Так, по ст.65 Водного кодекса «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», стоянка и движение автомобилей по берегам рек-озер категорически запрещена — за подобное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на 4500 рублей. На 395 500 больше заплатят юридические лица. Впрочем, наказание не распространяется на специально отведенные локации с соответствующими местами для парковки. А вот если вы просто проедете на машине вдоль водоема, то ответственности не избежать.

К слову, за помывку «железного коня» в том же водоеме, автовладелец также рискует нарваться на штраф от 500 до 1000 рублей. Юрлицам придется выложить 10-20 тысяч. Причем в случае заезда машины непосредственно в воду, размер штрафа увеличится до 2000 «деревянных», а для «юриков» — до 40 000! Аналогичные санкции распространяются и на любителей сливать отходы и грязь в водные ресурсы. Так что берегите природу и ваши денежки.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, и на собственной даче в попытках помыть автомобиль можно попасть на штраф в размере 5000 рублей. Особенно, если вы занимаетесь очисткой любимой «ласточки» при въезде во двор или засоряете улицу грязью, смытой с кузова машины. К таким нарушителям в различных субъектах федерации применяется санкция за «автомойку вне установленных мест», а уж навести на вас компетентные органы за «добрыми» соседями не заржавеет.

Наконец, за мусор, выброшенный в водоохранных зонах, и несоблюдение санитарной безопасности в лесах можно нарваться на штраф в размере 3000 рублей. А юрлица «обеднеют» на 100-250 тысяч. В случае повторного выявления нарушений «требований в области охраны окружающей среды», наказание окажется гораздо суровее: 5000 рублей — для «физиков» и целых 400 000 — для юрлиц, которым также могут приостановить профессиональную деятельность сроком до трех месяцев. О чем доходчиво изложено в ст.8.2 Административного кодекса. В общем, не оставляйте мусор после досуга на природе — это не только дорого, но и очень некрасиво.