Без ГИБДД не обойтись: что делать, сбив кабана или бездомную собаку

Между тем, если в аварии пострадало домашнее животное, то размер выплат его владельцу зависит от документов, подтверждающих цену погибшей особи. Иную картину мы наблюдаем в результате наезда на дикое животное. Тут потерпевшей стороной выступает государство, которому также будет необходимо заплатить штраф. Так, санкции за сбитого крота составляют на сегодняшний день 100 рублей, за кабана — 30 000, а за лося и все 80 000.



Правда, эти расходы может на себя взять страховая компания, если у водителя имеется полис ОСАГО и будут верно оформлены документы о ДТП. Но для начала сразу после наезда на живность необходимо остановиться, включить «аварийку», вызвать сотрудников ГИБДД, зафиксировать повреждения т/с и сообщить о случившемся страховщикам. Скрываться с места инцидента строго не рекомендуется, ибо такие действия влекут за собой административный арест и даже лишение «прав» на срок до полутора лет.



Но далеко не все происшествия с участием животных случаются в лесах. Вряд ли на московских дорогах доведется увидеть кабанов и лисиц, а вот бездомных кошек и собак — сколько угодно. Штраф за столкновение с ними не предусмотрен. Однако инспектора ДПС вызвать все равно придется. Ведь если водителя, скрывшегося с места «преступления», зафиксирует видеорегистратор бдительного коллеги по потоку и он направит запись в ГАИ, то нарушителя могут лишить «прав» на 1,5 года или арестовать на 15 суток за оставление места ДТП.