11

Минздрав уполномочен заявить: как не лишиться «прав» за прием корвалола

Эксперт рассказал как не лишиться «прав» за употребление некоторых лекарств

Опубликованный порталом «АвтоВзгляд» список лекарств, созданный в недрах Минздрава по запросу депутата Госдумы Ярослава Нилова, спровоцировал неслабую «бурю в стакане» в российских СМИ. Судя по всему, чиновники от медицины тоже не ожидали подобного взрыва общественного интереса. Точнее — негодования.

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Изображение Минздрав уполномочен заявить: как не лишиться «прав» за прием корвалола

Так сложилось, что перечень из примерно трехсот лекарственных препаратов, которые не стоит принимать автомобилисту, если он не хочет лишиться «прав» за нетрезвое вождение, впервые был выложен в открытый доступ еще 11 мая. Его обнародовал в своих соцсетях глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. И он, видимо, так бы и остался незамеченным широкими массами. Пока портал «АвтоВзгляд» не опубликовал материал на эту тему 14-го мая.

Напомним, что в ответ на запрос депутата министерство прислало документ, состоящий из трех таблиц с перечнями лекарств. Одна из них содержала названия препаратов, «ухудшающих внимание человека ... при приеме которых управление транспортным средством требует осторожности». Еще одна — с препаратами, «ухудшающими внимание человека ... при приеме которых запрещается управлять транспортными средствами». И третья — со списком безрецептурных препаратов «содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приеме которых запрещается управлять транспортными средствами».

Характерно, что в таблицы, где русским по белому написано «запрещается» вошло свыше 200 наименований из 300, упомянутых в списке Минздрава.

И когда новость пошла гулять по инфополю, кого-то в Минздраве осенило: что-то мы не то ляпнули. Ведь российское законодательство вообще не запрещает водителю употреблять какие-либо лекарства. ПДД говорит о запрете вождения с опьяняющими веществами в крови. Такой вот нюанс: пить-то таблетки можно — водить после этого нельзя. А Минздрав в своих «списках» говорит именно о запрете приема. Как-то нехорошо получилось.

Фото АвтоВзгляд
Фото АвтоВзгляд

Настолько нехорошо, что министерство (видимо, после увлекательной внутриведомственной разборки под девизом «кто допустил?!») около полуночи 15-го мая опубликовало официальное как-бы опровержение: «представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение».

Вся эта коллизия могла бы вызвать лишь саркастический смех у наблюдающего за муками бюрократов. Но на самом деле она вытащила на поверхность старую и очень острую проблему: из-за употребления некоторых лекарств законопослушный водитель вполне может остаться без «прав». Поскольку в КоАП даже не упоминается концентрация запрещенных веществ в крови водителя. Анализ крови показал, например, малейшие следы барбитуратов — пожалуйте в суд, гражданин автомобилист! И никого не волнует, что тебя записали в наркоманы только потому, что три дня назад ты посмел принять несколько капель банального валокордина. Извольте положить «права» на стол!

И эту «засаду» ни российский законодатель, ни правительство, ни МВД решать даже не пытаются. Ведь это же так муторно: для каждого вида запрещенных к употреблению водителем веществ определить концентрацию, которая не влияет на процесс управления ТС. А то, что такая «лень» государственной машины ежедневно ставит в сомнительное правовое положение множество автомобилистов, принимающих свободно продающиеся лекарства, опять же, «шерифа не волнует»...

— Когда сотрудник ГИБДД, остановивший вашу машину на дороге, интересуется здоровьем водителя и выясняет, не принимал ли тот каких-нибудь лекарств, такую информацию лучше оставить при себе. Несмотря на то, что вы ничего запрещенного не употребляли, — заявил порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги