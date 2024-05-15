Минздрав уполномочен заявить: как не лишиться «прав» за прием корвалола

Опубликованный порталом «АвтоВзгляд» список лекарств, созданный в недрах Минздрава по запросу депутата Госдумы Ярослава Нилова, спровоцировал неслабую «бурю в стакане» в российских СМИ. Судя по всему, чиновники от медицины тоже не ожидали подобного взрыва общественного интереса. Точнее — негодования.

Так сложилось, что перечень из примерно трехсот лекарственных препаратов, которые не стоит принимать автомобилисту, если он не хочет лишиться «прав» за нетрезвое вождение, впервые был выложен в открытый доступ еще 11 мая. Его обнародовал в своих соцсетях глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов. И он, видимо, так бы и остался незамеченным широкими массами. Пока портал «АвтоВзгляд» не опубликовал материал на эту тему 14-го мая.

Напомним, что в ответ на запрос депутата министерство прислало документ, состоящий из трех таблиц с перечнями лекарств. Одна из них содержала названия препаратов, «ухудшающих внимание человека ... при приеме которых управление транспортным средством требует осторожности». Еще одна — с препаратами, «ухудшающими внимание человека ... при приеме которых запрещается управлять транспортными средствами». И третья — со списком безрецептурных препаратов «содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приеме которых запрещается управлять транспортными средствами».

Характерно, что в таблицы, где русским по белому написано «запрещается» вошло свыше 200 наименований из 300, упомянутых в списке Минздрава.

И когда новость пошла гулять по инфополю, кого-то в Минздраве осенило: что-то мы не то ляпнули. Ведь российское законодательство вообще не запрещает водителю употреблять какие-либо лекарства. ПДД говорит о запрете вождения с опьяняющими веществами в крови. Такой вот нюанс: пить-то таблетки можно — водить после этого нельзя. А Минздрав в своих «списках» говорит именно о запрете приема. Как-то нехорошо получилось.

Фото АвтоВзгляд

Настолько нехорошо, что министерство (видимо, после увлекательной внутриведомственной разборки под девизом «кто допустил?!») около полуночи 15-го мая опубликовало официальное как-бы опровержение: «представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение».

Вся эта коллизия могла бы вызвать лишь саркастический смех у наблюдающего за муками бюрократов. Но на самом деле она вытащила на поверхность старую и очень острую проблему: из-за употребления некоторых лекарств законопослушный водитель вполне может остаться без «прав». Поскольку в КоАП даже не упоминается концентрация запрещенных веществ в крови водителя. Анализ крови показал, например, малейшие следы барбитуратов — пожалуйте в суд, гражданин автомобилист! И никого не волнует, что тебя записали в наркоманы только потому, что три дня назад ты посмел принять несколько капель банального валокордина. Извольте положить «права» на стол!

И эту «засаду» ни российский законодатель, ни правительство, ни МВД решать даже не пытаются. Ведь это же так муторно: для каждого вида запрещенных к употреблению водителем веществ определить концентрацию, которая не влияет на процесс управления ТС. А то, что такая «лень» государственной машины ежедневно ставит в сомнительное правовое положение множество автомобилистов, принимающих свободно продающиеся лекарства, опять же, «шерифа не волнует»...

— Когда сотрудник ГИБДД, остановивший вашу машину на дороге, интересуется здоровьем водителя и выясняет, не принимал ли тот каких-нибудь лекарств, такую информацию лучше оставить при себе. Несмотря на то, что вы ничего запрещенного не употребляли, — заявил порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.