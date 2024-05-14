Некоторые отечественные водители в курсе, что за употребление определенных лекарств за рулем можно остаться без «прав». Однако вряд ли они догадываются, насколько много таких препаратов скрывается почти в каждой домашней аптечке!

Продвинутые водители таковыми и являются, поскольку интересуются не только рулем и педалью газа, но и всякими «сопряженными с автомобилем» темами. Такой автовладелец, в частности, в курсе, что существуют безобидные лекарственные средства, свободно продающиеся в каждой аптеке, после употребления которых можно оказаться без водительского удостоверения. И если такого драйвера попросить перечислить их, то он наверняка сразу упомянет семейство корвалолов-валокординов, а дальше задумается и припомнит лишь некие лекарства «от горла» и «от аллергии».

Но вряд ли вы услышите от него названия конкретных препаратов. Это означает, что когда у него заболит горло, даже он скорее всего употребит такую таблетку, сироп или спрей — окажись они у него под рукой. Любой поступит так, когда в твоей глотке — словно клубок дерущихся котов! А уж непродвинутые коллеги по рулю даже задумываться на эту тему не будут: выпьют и ни на секунду не «запарятся».

Между тем, у запрещенной к употреблению водителем лекарственной «химии» есть очень коварное правовое свойство: КоАП не учитывает количество препарата в крови. Для лишения человека «прав» достаточно лишь факта наличия в ней (пусть даже и в исчезающе малой дозе) запретного вещества. То есть вы можете уже и забыть, что несколько дней назад лечили горло. А вас внезапно тормозит ГИБДД, везет на проверку крови в наркодиспансер и — привет: вы, оказывается, у нас наркоман! Со всеми вытекающими последствиями.

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По запросу главы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослава Нилова Минздрав составил список препаратов, которые водителям либо не стоит вовсе, либо крайне не рекомендуется принимать. В нем порядка 300 позиций! Мы решили перечислить лишь самые популярные из них.

Например, водителю не следует лечиться от простуды такими средствами как «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт», «Антифлу», экстрактами «Грудной эликсир» и солодки, «Септолете», «Синекодом», «Гексо Бронхом», спреями «Граммидин» и «Ингалипт».

Даже если вас мучает кашель — не употребляйте для избавления от него «Проспан», а также такие отхаркивающие средства как «Стоптуссин», экстракт подорожника или «Пертуссин». И не полоскайте горло «Хлорофиллиптом»!

Поднявшуюся температуру водителю не стоит сбивать с помощью «Терафлю», «Фервекса», «Форейна», «Антигриппина», «РиниКолд Макса», «Дуоколда» или «Аспирина комплекс». Обезболивающие «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон» и «Спазмалгин» тоже не для автомобилиста. Как и спазмальгетики «Тетралгин», «Триалгин» и «Андипал».

Тем, кто мучается от аллергии, в том числе и весенней, нельзя водить машину, употребляя «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Телфаст», «Цетиризин», «Левоцетиризин», «Клемастин».

Антисептическое средство «Повидон-Йод» также не для драйверов. Вам помогает старая добрая «вьетнамская звездочка» в виде препарата «Звездочка Дуо»? Хотите спокойно водить машину — забудьте о ней!

Фото globallookpress.com

Мужчинам, страдающим от простатита, под угрозой лишения «прав» не стоит лечиться средствами «Эффекс Красный корень горца птичьего» и «ПростаНорм». А если вас укачивает на ходу, рулить «под колесами» всем известной «Драмины» противопоказано. Когда воспаляются и болят уши, врач-терапевт может прописать капли «Отипакс» или «Отинум». Из-за которых другой врач — нарколог — сочтет, что вы употребляли запретные вещества. Также как и при использовании миорелаксанта «Тизанидин» или средства для регуляции кроветворения «Транексамовая кислота».

А еще крайне рискованно садиться за руль после применения настоек пустырника, ромашки, чабреца, «Пропосола» и «Прополиса» (спрея и настойки), а также «Бальзама Битнера», новопассита, пантокрина и таких гомеопатических препаратов как «Гентос» или «Пумпан».

— Быть на 100% здоровым всем хочется, но это сложно. А за рулем требования к состоянию здоровья водителя повышаются кратно. По моему запросу Минздрав составил перечень лекарственных препаратов, употребление которых водителем нежелательно или вообще запрещено. Ознакомьтесь с их списком — он появился в открытом доступе в интернете — скачайте, положите в «бардачок» и расскажите о нем друзьям и коллегам. Пригодится. Чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки, не лишиться права управления транспортным средством, — заявил порталу «АвтоВзгляд» депутат Ярослав Нилов.