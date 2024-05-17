Слово пацана: как ГИБДД лишает «прав» пьяных пассажиров праворульной машины

Отстаивать свою точку зрения на справедливость в Верховный cуд HA приходят разные персонажи. Как упертые нарушители ПДД, так и те, кого действительно наказали «по беспределу». На днях в ВС слушали дело гражданина, лишенного «прав» по совсем уж тупому сценарию.

До этой судебной инстанции добралось дело жителя Иркутска Ивана Ю. В январе 2023 года местный мировой судья лишил его водительского удостоверения на полтора года и «обрадовал» 30 000 руб. штрафа за отказ от медосвидетельствования.

Инцидент, послуживший отправной точкой этого сюжета, произошел около полуночи 3 декабря 2022 года на проспекте Маршала Жукова в Иркутске. Наряд ГИБДД остановил там Toyota Mark II и обнаружил, что от гражданина Ю., сидящего на левом переднем кресле, изрядно несет алкоголем. Ему предложили пройти медосвидетельствование на предмет опьянения. Но он отказался, справедливо указав инспекторам на то, что Mark II — машина праворульная. И он сидел на пассажирском сиденье, а за рулем находится его знакомая.

Но правильного сотрудника ГИБДД невозможно сбить с толку такой мелочью. Инспектора заявили, что Юдалевич якобы только что пересел с водительского места на пассажирское и составили на него протокол за отказ от медосвидетельствования. Суд, фактически основываясь на одних только рапортах патрульных, лишил нашего героя ВУ. В стиле «нет оснований не доверять сотруднику...». Обжалование этого решения в вышестоящих инстанциях успехом не увенчалось.

А судья кассации вообще «отморозился», постановив, что все доводы жалобщика и так уже отвергнуты нижестоящими инстанциями и рассматривать тут вообще нечего.

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И только в Верховном суде РФ выяснились примечательные подробности дела. Оказывается, патруль ГИБДД в ту ночь приметил Toyota Mark II в момент, когда тот отъехал от местного магазина «Бриз». Кто и как садился за его руль инспектора не видели.

К апелляционному делу оказалось приобщено видео с нательных камер инспекторов. ВС отметил, что «из видеозаписи не усматривается какого-либо движения, свидетельствующего о перемещении указанных лиц, транспортное средство находится в статичном состоянии. На видеозаписи зафиксировано, что с момента остановки транспортного средства до момента, когда к нему со стороны водителя и пассажира подошли инспекторы ДПС, прошло примерно 10-16 секунд».

При этом патрульные сами же пояснили, что «автомобиль имел тонировку, которая не исключала возможность рассмотреть происходящие в салоне действия, он освещался фарами служебного автомобиля и проезжающих мимо транспортных средств».

И в качестве «вишенки на торте»: машина принадлежит деду девушки, сидевшей за ее рулем в момент остановки. То есть лишенный «прав» фактически за выдыхание перегара на пассажирском месте гражданин Ю. вообще не имел никакого отношения к этой Toyota. Но сотрудники ГИБДД все равно оштрафовали его на 500 рублей еще и за то, что его фамилия не была вписана в полис ОСАГО!

Короче говоря, ВС пришел к выводу, что все кары свалились на Ивана Юдалевича исключительно на основании рапортов двух полицейских. При этом все предыдущие судебные инстанции тупо проигнорировали все объективные факты, свидетельствующие о невиновности гражданина.

В итоге Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих инстанций и отправил дело гражданина на новое рассмотрение.