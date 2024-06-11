Открой личико: вся правда о том, как ГИБДД лишает «прав» за солнцезащитные очки

Одна из главных водительских фобий — страх лишиться «прав». Поэтому любая новая причина для изъятия ВУ неизбежно вызывает острый интерес со стороны автомобилистов. И тут в российских регионах «придумали» очередное основание для сего процессуального действия. Откуда взяла начало эта история и стоит ли ей верить, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Довольно любопытные публикации стали массово появляться в региональных СМИ в начале лета: все они посвящены новой причине для лишения водителя «прав» — управлению машиной в солнцезащитных очках. Характерно, что ряд изданий даже утвержает, будто в первых числах июня произошли некие изменения в законодательстве по этому поводу. Правда, точная дата вступления в силу новеллы «плавает»: где-то пишут про 4 июня, где-то про 7-е, а некоторые издания упоминают 12-е.

Пристальное изучение вопроса преподнесло нам прямо-таки чудную историю. Оказывается, по данным неких неназванных источников, в регионах России не только ГИБДД, но и патрули «обычных» полицейских, а также Росгвардии с началом летнего сезона приступили к проведению рейдов в отношении пьяных водителей. Мол, выискивают драйверов с «хмельными» признаками и на дорогах общего пользования, и даже в полях-лесах и прочих охотугодьях — надеются обнаружить соответствующий запах изо рта, неровную походку, покраснение кожных покровов лица и иные «индикаторы».

Фото glasses.com

Поначалу мы — как и ты, читатель — тоже не поняли: очки-то тут причем?! Оказывается, если водитель в пасмурную погоду сидит в машине с солнцезащитными «шторами» на глазах, значит, он пьянчуга! По крайней мере, с точки зрения некоторых местечковых СМИ. Якобы полиция тоже расценивает этот факт как тот самый «индикатор», подозревая таких рулевых в попытке скрыть от цепких взглядов правоохранителей красные и опухшие от перепоя очи.

Далее коллеги делают странный вывод: сонцезащитные очки непременно приводят к лишению «прав», поэтому ездить в них нельзя. И не спрашивайте, где тут логика. Ее нет. Как нет в ПДД, КоАП и прочих нормативных актах соответствующих запретов. Вся эта история с новым основанием для самого страшного водительского наказания — самый настоящий фейк, растиражированный далекими от темы копирайтерами.

— Как говорил классик: не читайте по утрам советских газет! Потому что, во-первых, в июне в России не вступают в силу никакие новые правовые акты, касающиеся лишения водителей ВУ. Во-вторых, «за очки» лишения «прав» в нашем законодательстве не предусмотрено. Очки в ПДД и «прилегающей» к ним правовой сфере упоминаются лишь в качестве условия для нахождения за рулем граждан, имеющих проблемы со зрением. А ношение водителем солнцезащитных очков находится вне сферы правового регулирования, — подтвердил порталу «АвтоВзгляд» автоюрист Михаил Никитин.