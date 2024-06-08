Как быть: колесо погибло в дорожной яме, а ГИБДД отказывается оформлять ДТП

В России даже на скоростной трассе есть риск порвать покрышку и разбить колесный диск в яме или ухабе. И хотя в подобном безобразии виноваты дорожники, далеко не всегда ГИБДД горит желанием принимать участие в наказании коммунальных служб. Так что же делать, если правоохранители отказываются оформлять такую аварию? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».

Зубодробительный удар в колесо (или сразу в оба), скрежет металла по асфальту и экстренное торможение — примерно так внезапно заканчивается спокойная поездка по шоссе после встречи с нежданной ямой в дорожном полотне. Итогом такого рода ДТП становятся как минимум порванные покрышки и расколотые колесные диски. А в случаях посерьезнее приходится менять еще и кузовные детали, чинить подвеску и прочие части машины, «сцепившиеся» с асфальтом.

Яма, ухаб, торчащий из асфальта эстакады кусок стальной арматуры — все это результат недосмотра организации, обслуживающей данный участок трассы. Ущерб, полученный автомобилем из-за недостатков содержания дороги, вполне реально взыскать потом в суде с нерадивого юрлица. Но для этого нужно, чтобы ДТП (а описанная выше авария считается дорожным происшествием) было зафиксировано сотрудником ГИБДД документально. И вот тут могут возникнуть проблемы. Дело в том, что дорожная полиция не любит связываться с подобными ситуациями.

Вот если вы вызовете их на аварию с убитыми и раненными или сообщите о пьяном за рулем — примчатся как ветер. А яма или ухаб в роли участника дорожного происшествия полицию не возбуждают. Поэтому даже сообщите о случившемся через службу 112, то не факт, что дождетесь приезда экипажа. Дежурный по местному отделу ГИБДД наверняка будет отговариваться — мол, все наряды на выезде, на серьезных авариях, а ты, страдалец по разбитому колесу, сиди на обочине и жди «у моря погоды». Или вызывай эвакуатор и не отвлекай серьезных людей своими мелкими проблемками. Но это неправомерно.

Фото АвтоВзгляд

— Сотрудники ИДПС ГИБДД не имеют права отказаться от выезда на место ДТП. Да, они могут сослаться на нехватку экипажей или занятость на более серьезных ДТП с человеческими жертвами, но в любом случае обязаны приехать.

Отказ от выезда на место ДТП можно расценивать как конфликтную ситуацию. В связи чем следует (опять же, через звонок на 112) потребовать сообщить о ней должностному лицу в дежурной части районного органа МВД. Чтобы уже тот решил вопрос о выезде сотрудника ГИБДД на место аварии. Об этом сказано в абзаце 3 пункта 23 Приказа МВД России от 02.05.2023 N 264 «Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения», — говорит автоюрист, участник проекта «Росжалоба» Михаил Никитин.

Но даже прибытие наряда ГИБДД к месту «встречи» машины с ямищей в асфальте еще не гарантирует нужного вам результата. То есть сотрудник может сделать вид (в отместку за вашу настырность при вызове ГИБДД), что водитель каким-то образом сам поломал машину. А яма — какая такая яма?!

Фото МК

— При таком раскладе следует заявить полицейскому о ненадлежащем состоянии проезжей части и потребовать произвести замеры ямы. Измерительные приборы у инспектора ДПС обязаны быть на руках. Кроме того, никто не мешает водителю отразить соответствующие сведения о яме в своих письменных объяснениях. Также следует сделать фотографии дыры в асфальте и последствий встречи с ней для машины. А еще — тормозного пути, освещенности и прочих существенных деталей и обстоятельств. Фото должны быть со штампом даты/времени/геокоординат. Есть ряд мобильных приложений, обеспечивающих такой формат съемки.

От инспектора надо потребовать отразить в схеме ДТП сведения о дефектах проезжей части и составить «Акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения». А еще неплохо бы убедиться в отсутствии дорожного знака «неровная дорога». Если он есть, автовладельцу в суде будет сложно «бодаться» с дорожниками, — объяснил Никитин порталу «АвтоВзгляд».

Эксперт отметил также, что когда госавтоинспектор «валяет дурака» и не хочет выполнять вышеописанные манипуляции, следует начать видеофиксацию всего происходящего: обстановки, повреждения дорожного полотна и машины, процесса общения с полицейским — всего. Как правило, такой ход водителя «приводит в чувство» правоохранителя, и последний начинает выполнять свои прямые обязанности.