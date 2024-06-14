За что ГИБДД чаще всего лишает водителей «прав» летом

Летний сезон — специфическое время года, когда народ норовит отдохнуть в отпуске или просто ослабляет внутренние «вожжи» под влиянием замечательной погоды. Но для некоторых водителей все это заканчивается неприятным общением с ГИБДД и последующим лишением «прав».

Теоритически лишиться водительского удостоверения за серьезное нарушение ПДД можно в любое время года. Однако на практике существует некий набор тех поводов расстаться с ВУ, что заметно чаще срабатывают именно в теплое время года. Причем это не чье-то личное оценочное мнение, а факты, основанные на бесстрастных цифрах статистики ГИБДД.

«Прав» лишают за особо грубые нарушения Правил дорожного движения. То есть за проступки, ведущие к особо серьезным последствиям в виде аварий. А зная об этом, можно сопоставить зафиксированные полицией сезонные пики тех или иных типов ДТП с «лишенческими» видами нарушений ПДД.

Аналитики из «Научного центра безопасности дорожного движения МВД России» ежегодно публикуют свои обзоры аварийности в стране. В них дается детальный расклад по видам ДТП с пострадавшими в зависимости от региона, времени года и суток, возраста и пола участников, а также еще кучи прочих факторов. Так возьмем же такой срез за прошлый год и выясним, какие «лишенческие» нарушения ПДД чаще становились причиной аварии в летний период.

Бросается в глаза, что в 2023 году, начиная с июля и до осени, виден постоянный рост числа аварий, случающихся при пересечении автомобилями железнодорожных переездов. В КоАП имеется статья 12.10. Согласно ей, за нарушение правил «поведения» на ЖД-путях полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 3-6 месяцев. А за повторное (в течении 12 месяцев) безобразие на переезде ВУ отбирают сразу на год.

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Летом для водителя возрастает риск стать пешеходом и за выезд «на встречку» в неположенном месте. Пик аварийности по этой причине пришелся в прошлом году на август. Лишают ВУ за такое нарушение по части 4 статьи 12.15 КоАП. За первое нарушение в ней прописан либо штраф на 5000 рублей, либо 4-6 месяца принудительного «фитнеса».

За превышение разрешенной скорости более чем на 60 км/ч в соответствии со статьей 12.9 КоАП полагается лишение «прав» не менее чем на 4 месяца. И полицейская статистика говорит, что рост числа аварий из-за нарушений скоростного режима в прошлом году как раз начался в мае, его пик пришелся на июль-август, а снижение зафиксировали лишь осенью.

Как ни странно, но пьянка за рулем тоже имеет выраженную сезонность! За такое однозначно лишают ВУ не менее, чем на 1,5 года, и взимают с провинившегося водителя штраф в размере 30 000 рублей. Так вот, оказывается, «хмельных» автомобилистов чаще ловят в теплое время года — с апреля по октябрь.

Есть еще одна довольно частая, но редко привлекающая внимание публики причина для лишения «прав»: наезд на пешехода с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. У детей каникулы, у взрослых отпуска... Все «на расслабоне». Собьешь внезапно выскочившего из-за припаркованной во дворе дома машины ребенка или резко решившего перебежать дорогу по «зебре» взрослого — прощайте, «права», на 1,5-2 года.