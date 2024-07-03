Нашли крайних: водителей-пенсионеров снова пытаются ограничить в правах

В ближайшее время в России может появиться дополнительное медицинское освидетельствование для водителей. Но проходить его обяжут не всех, а лишь тех автомобилистов, что достигли 80 лет. Это, по мнению инициаторов нововведения, необходимо, чтобы снизить аварийность и защитить других участников дорожного движения.

Как сообщает ТАСС, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков уже внес на рассмотрение депутатов законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств по достижении 80 лет. Эта процедура позволит выявлять заболевания, влияющие на возможность управления автомобилями. Что, в свою очередь, «снизит риск серьезных происшествий и защитит жизни водителей и других участников дорожного движения», — отмечается в документе.

В своем предложении Владислав Даванков опирается в том числе и на международный опыт, приводя в пример Италию, где после 50 лет «права» требуется продлевать раз в пять лет, а после 75 лет — раз в три года. В Британии по достижении 75 лет водители сдают тест по ПДД, а в Испании ВУ нужно менять, проходя медкомиссию, каждые пять лет после 65.

Напомним, сейчас в России медкомиссию водители проходят при получении «прав» впервые, при открытии новых категорий, при замене удостоверения, а также при восстановлении «корочки» после лишения за пьянку или отказ от медосвидетельствования.

Предложение о введении еще одной медкомиссии — для лиц преклонного возраста — вносилось уже неоднократно. И справедливо поднимало волну критики, поскольку главные аварийщики в России — это не пенсионеры, которые всегда внимательны и аккуратны на дороге, а беспечная молодежь на каршеринге, таксисты, «плавающие» в наших ПДД, и прочие доморощенные гонщики на дорогущих автомобилях.