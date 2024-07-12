Роковая страсть: как закон наказывает за любовные утехи в автомобиле

Признайтесь: было ведь такое, когда в порыве страсти вы позволяли себе слегка похулиганить в салоне собственной машины с партнершей? А даже если и нет, то наверняка об этом мечтаете. Однако помните, что придаваться любви в автомобиле — это не только романтично, но и противозаконно. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Прежде всего следует понимать, где вы с любовницей решили пошалить. Если машина припаркована в удаленном от людей месте, скажем, в полях или на закрытой территории, то наслаждайтесь друг другом хоть до мозолей. Нет свидетелей — нет и ответственности.

Другое дело, когда авто стоит там, где таковые могут появиться. А в общественном месте занятия любовью — что бы это для вас ни значило — легко квалифицировать по ст. 20.1 Административного кодекса РФ «Мелкое хулиганство».

В подобных ситуациях страстное слияние тел в салоне автомобиля закон расценивает как «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». И в зависимости от конкретного случая и настроения стражей порядка, любодеям грозит наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей каждому, либо же заключение под стражу в изолятор временного содержания сроком до 15 суток.

Стоит добавить, что парковка, где зачастую придаются утехам партнеры, тоже является самым, что ни на есть общественным местом. Даже если вы решили овладеть друг другом в ночное время суток. Ведь гарантий в том, что кто-нибудь не застигнет происходящее, никаких. Более того: если очевидцами окажутся дети, то «административку» легко заменит «уголовка».

Фото globallookpress.com

Согласно ст.135 УК РФ, за «совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Согласитесь: так себе перспектива, особенно учитывая тот факт, что за «колючкой» к подобным арестантам относятся весьма сурово.

А что, если страсть вспыхнула прямо на ходу? Примечательно, что за интимные проделки во время движения автомобиля никакой ответственности законом не предусмотрено. Другое дело, что это попросту небезопасно. И в случае возникновения ДТП сей факт наверняка окажется отягчающим обстоятельством. Так что не спешите идти на поводу желаний, дабы они не стали для вас действительно роковыми.