Автостопом до Москвы: как меня чуть не изнасиловали в такси

Итак, на свой страх и риск я решила «голосовать». Обстановка была «безопасной»: на часах — почти полдень, на небе — яркое теплое солнце, в воздухе — приятная осенняя прохлада. За первые пять минут смелого эксперимента мимо меня пролетело пять машин с водителями «нежного» пола (никакой женской солидарности, однако). Я уж было опустила руку, понимая, что идея бессмысленна, как вдруг на горизонте появилась белая легковушка.
Мужчина средних лет, водитель этой самой легковушки, представился Артемом и с радостью согласился бесплатно подкинуть меня до Москвы, поскольку сам держал туда путь. Внутренний голос подсказал, что этот горячий армянский орел с крестом на салонном зеркале заднего вида не так прост, как кажется, но до начала пар в университете оставалось три часа, и ждать следующего благодетеля просто не было времени.
Сначала все было безобидно. Шофер травил какие-то анекдоты, расспрашивал меня о личной жизни. Потом я начала отчетливо понимать, что он флиртует, а потому «вбросила» сразу несколько невероятных историй, раскрывающих мой семейный статус. Так, за хрупкими плечами внезапно оказался крепкий брак, серьезный муж-предприниматель и интересное положение. Однако даже мнимая беременность не поубавила страстный пыл попутчика.
Водитель рассказал, что тоже состоит в браке и безумно любит свою жену. Но при этом дал недвузначный на намек, что если вдруг от меня поступит «пикантное предложение», то он непременно его примет. Ведь, по его мнению, представители «сильного» пола в первую очередь думают нижней головой. И вообще, мужская измена — это нормально. Мол, главное — любовь к супруге. А секс на стороне — всего-навсего оценка женской красоты.
Но и это еще не самое странное. Минут через десять после нашего знакомства выяснилось, что мой «милый господин» — таксист, который спешит на вызов. Пользуясь положением, наглец выдвинул условие: чтобы у пассажиров не возникло никаких вопросов, он представит меня своей супругой, а я всю дорогу должна молчать. Как понимаете, деваться было некуда.
А дальше началось самое интересное. «Вы не против, что я с женой?» — спросил у пассажирок таксист, окидывая сальным взглядом мои ноги, которые я всеми силами пыталась спрятать под рюкзаком. Оказавшись словно в глупом сериале в еще более глупом положении, я еще никогда так не мечтала о «мешке картошки» вместо легкого платьица, как в ту секунду! А пассажирки одобрительно кивнули и сели в салон.
Через четверть часа с заднего сиденья донеслась просьба открыть окно — одной из женщин стало не хватать свежего воздуха. Но прежде чем удовлетворить клиентку, «заботливый супруг» повернулся ко мне: «Дорогая, тебе же тоже душно?» Такой вопиющей фамильярности я не ожидала — растерялась. И даже представить не могла, какой «приятный сюрприз» преподнесет мне «муж» позже.
Разговор зашел о погоде: пассажирка пожаловалась, что поверив обещаниям синоптиков, совершенно напрасно взяла с собой дождевик. И дернул же меня черт ее приободрить, достав из рюкзака зонт — мол, смотрите, я вот тоже подготовилась. «Солнце, ну зачем же, я ведь вечером обязательно тебя заберу», — промурлыкал таксист и положил свою потную ладонь мне на руку, влюбленно заглянув в глаза.
Сказать, что я опешила — нет, прямо-таки офигела — ничего не сказать! Вырываться не стала, поскольку понимала: пока нахожусь в машине, играю по его правилам. Чтобы избавиться от омерзительной руки, полезла за единственным конспектом по МХК, почти пустым, и принялась внимательно изучать содержимое. А позже, успокоившись, достала смартфон и начала снимать нашу поездку — чтобы привести в чувства и его.
Наконец, мы добрались до Москвы. Пассажирки вышли у нужного подъезда, а я вообразила, как меня сейчас повезут в какой-нибудь сарай на окраине города. От поведения Артема становилось только страшнее: он снова попытался положить на меня руку, но на этот раз получил резкий отказ. «Я отправила маме геолокацию и номер вашей машины. Так что если хотите со мной что-то сделать, не советую».
Таксист, явно не ожидавший такой жесткости от студентки с ангельским взглядом, нервно выпалил, что ничего делать и не собирался. Дескать, мне наоборот повезло встретить хорошего человека, согласившегося с комфортом и совершенно бесплатно довезти до Москвы, а я, такая неблагодарная, еще и в чем-то его обвиняю.
— Посудите сами, — старалась я сгладить накалившуюся ситуацию, — если бы ваша жена поймала попутку, не было бы ей спокойнее осведомить об этом родных?
— Начнем с того, что моя жена никогда не вышла бы «голосовать». Ты ведь явно не в первый раз машешь ручкой у дороги — прекрасно знаешь, что к чему. И чего теперь из себя строишь?
Вот тут стало по-настоящему страшно. Промелькнула мысль, что теперь меня точно куда-нибудь увезут. Но нет. Обиженный таксист подъехал к станции метро, всунул мне свой номер телефона и настоятельно попросил приехать к нему в Звенигород на кофе. Согласившись на все и вся, я наконец-то выбежала из машины и прыгнула в подземку. Сразу после — выбросила из кармана бумажку со злосчастными цифрами, а из головы — идею когда-либо еще ловить попутку.