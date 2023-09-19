Автостопом до Москвы: как меня чуть не изнасиловали в такси

Мужчина средних лет, водитель этой самой легковушки, представился Артемом и с радостью согласился бесплатно подкинуть меня до Москвы, поскольку сам держал туда путь. Внутренний голос подсказал, что этот горячий армянский орел с крестом на салонном зеркале заднего вида не так прост, как кажется, но до начала пар в университете оставалось три часа, и ждать следующего благодетеля просто не было времени.

Сначала все было безобидно. Шофер травил какие-то анекдоты, расспрашивал меня о личной жизни. Потом я начала отчетливо понимать, что он флиртует, а потому «вбросила» сразу несколько невероятных историй, раскрывающих мой семейный статус. Так, за хрупкими плечами внезапно оказался крепкий брак, серьезный муж-предприниматель и интересное положение. Однако даже мнимая беременность не поубавила страстный пыл попутчика.

Водитель рассказал, что тоже состоит в браке и безумно любит свою жену. Но при этом дал недвузначный на намек, что если вдруг от меня поступит «пикантное предложение», то он непременно его примет. Ведь, по его мнению, представители «сильного» пола в первую очередь думают нижней головой. И вообще, мужская измена — это нормально. Мол, главное — любовь к супруге. А секс на стороне — всего-навсего оценка женской красоты.