Педофилам и онанистам запрещено водить машину, но «права» им выдают

В конце этой недели автомобильную общественность всколыхнула новость о том, что Минздрав хочет запретить садиться за руль фетишистам, эксгибиционистам, вуайеристам, педофилам, садомазохистам, транссексуализм и другим гражданам, страдающим теми или иными расстройствами половой идентификации. Однако позже выяснилось, что всем подобным индивидуумам управлять транспортными средствами нельзя уже с незапамятных времен!

Минздрав, напомним, периодически обновляет свой перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом. И в этот раз эскулапы возжелали включить в него различные сексуальные заболевания и половые извращения. И ведь не сказать, что медики не правы.

Наоборот: на текущий момент проблема более чем актуальна если учесть, что соцсети и ленты информагенств полны сообщений о массовых сексуальных домогательствах того или иного рода таксистов к своим пассажирам. Причем извозчикам зачастую не важно, какого они возраста и пола. А уж заняться в их присутствии онанизмом — так и вообще дело на наших просторах регулярное и обычное.

Иными словами, инициатив Минздрава, повторим, более чем своевременная. Да вот беда: чиновники от здравоохранения почему-то забыли, что свежепридуманные ими запреты действую в России уже около 10 лет! Об этом представители НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского заявили изданию «Коммерсанту» после публикации уважаемым ресурсами скандальной новости.

Но беда не в том, что представители Минздрава облажались, а в том, что реально граждан, получающих «права» или продлевающих их, на наличие перечисленных выше проблем на водительских медкомиссиях не проверяют. И вряд ли будут. Так что сесть в машину к педофилу или онанисту, а затем стать жертвой их домогательств сегодня по-прежнему проще простого...