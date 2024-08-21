Водителям закручивают гайки, хотя пока и не так сильно, как ожидалось

Несмотря на то, что в начале этого года многие эксперты прогнозировали значительное «закручивание гаек» для отечественных водителей, предсказывая неизбежное ужесточение ПДД и штрафных санкций после выборов Президента РФ, ничего экстраординарного в правовом поле пока не произошло. Даже наказание за опасное вождение в КоАП РФ так и не прописали, не говоря уже о кратном повышении существующих санкций для нарушителей Правил. Тем не менее, определенные изменения в нашей автомобильной жизни произошли: как приятные для моторизованных россиян, так и не очень.

Можно начать с того, что власти хоть как-то взялись за беспредельщиков на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Их даже начали штрафовать с помощью камер фото- и видеофиксации: в июне в Москве с их помощью был наказан первый любитель СИМ, не спешившийся на «зебре».

Иными словами, подобные комплексы, коих в РФ около 30 000, потихоньку начинают не только «доить» автовладельцев, но и приносить реальную пользу. И если уж мы заговорили о камерах, то стоит сказать, что с 1 сентября 2024-го власти заставят их хозяев поумерить пыл в деле «ошкуривания» водительской братии: с этого дня меняются правила размещения таких «зорких глаз» на дорогах. Что может привести к значительному сокращению числа поступающих в наши с вами почтовые ящики пресловутых «писем счастья».

Хотя, с другой стороны, это не факт. Особенно для тех «рулевых», что активно пользуются платными дорогами, «забывая» по тем или иным причинам заплатить за проезд по ним. Так, в Москве в первый день осени резко вырастут штрафы за «безбилетный» проезд по, скажем, проспекту Багратиона и другим столичным «платкам». А при попытке скрыть от системы «Свободный поток», которой эти магистрали вооружены, ГРЗ автомобиля, можно будет лишиться «прав».

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Что касается других новаций, то можно было бы детально рассказать об очередных требованиях Минздрава к автоаптечкам, но, скорее всего, не стоит. Ведь этот «аксессуар» водители с собой возить не обязаны, как и предъявлять его при прохождении техосмотра.

Так же пустой тратой времени станет и обсуждение все еще буксующей истории с теми самыми санкциями за агрессивное вождение и штрафами за езду без ОСАГО: когда эти меры воздействия на «рулевых» станут явью, неизвестно ни депутатам Госдумы, ни правительственным чиновникам, ни гаишникам.

Зато мы можем ждать реализации таких инициатив народных избранников, как введение пятидесятипроцентной скидки при оплате штрафа за неоплату парковки и обязательное уведомление автовладельца об эвакуации его транспортного средства минимум за десять минут до столь захватывающего события.

Впрочем, более подробно о всех правовых перипетиях нашей автомобильной жизни — как случившихся, так и ожидающих своего часа — вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.