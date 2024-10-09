В России могут запретить гаджеты за рулем уже через полгода

Согласно документу, любые электронные устройства запретят использовать водителям, когда они непосредственно управляют автомобилем. В черный список могут включить даже навигаторы, если для взаимодействия с ними необходимо убирать руки с руля. Плюс в этом ключе рассматриваются сигареты и кофейные стаканчики.

Запрет на использование гаджетов может вступить в силу 1 марта 2025 года. Пока проект находится в стадии общественной дискуссии и независимой антикоррупционной экспертизы. С предлагаемым документом ознакомилась «Парламентская газета».

Согласно инициативе Минтранса, планируется изменить сразу несколько статей в ПДД, за нарушение которых, естественно, будут штрафовать. Новая формулировка гласит, что во время движения автомобилист не имеет права пользоваться устройством, не предусмотренным конструкцией машины, и требующим использовать руки, либо отвлекаться от руля. Исключение — построение маршрута движения с помощью гаджета по системе «Hands free».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как эксперты оценили идею полного запрета смартфонов в машинах.