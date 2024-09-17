На уровне абсурда: эксперты оценили идею полного запрета смартфонов в машинах

В ПДД могут внести тотальный запрет на применение смартфонов за рулем во время движения ТС. Даже использовать навигатор предлагается так, чтобы водитель не задействовал для этого свои руки. Эксперты портала «АвтоВзгляд» категорически против подобной меры...

Минтранс предложил дополнить ПДД пунктом, запрещающим использование при управлении автомобилем «какого-либо устройства, не предусмотренного конструкцией транспортного средства и требующего использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения». На готовящееся нововведение обратил внимание «Коммерсант».

Исключение, как уточняет издание, коснется лишь тех случаев, когда водителю требуется навигатор, а также программное обеспечение в мобильном устройстве с навигатором. При этом гаджет все равно должен быть размещен так, чтобы не были задействованы руки водителя. Соответствующие поправки размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

В настоящее время, если кто забыл, в России уже запрещено «юзать» во время движения телефон, не оснащенный «техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Эта формулировка, как напоминает «Коммерсант», была введена еще в 2001 году, а нынешнее предложенное уточнение ее дополняет.

Фото globallookpress.com

Напомним, что о назревшей необходимости коррекции Правил дорожного движения говорилось в марте, когда член Общественной палаты Александр Холодов указал на наличие в ПДД неточностей, а также сложных и устаревших формулировок.

Впрочем, не все так просто с предложенными Минтрансом нововведениями, настаивает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. Он оценивает озвученные новшества негативно. Причем именно потому, что технологии шагнули достаточно далеко в сравнении с 2001 годом.

— Сейчас человек может использовать многое из того, что есть в смартфоне. Это не телефон, по которому действительно раньше люди только говорили либо набивали короткие сообщения. Сейчас в смартфоне — целая жизнь. Здесь и навигаторы, и какие-то карты, и здесь условно человек следит за кардиостимулятором — даже такое есть. И если у него давление поднялось, тоже может отследить. И сколько всего еще возможностей, — комментирует ситуацию эксперт. — Если же водителям запретят использовать за рулем приложения, доступ к которым порой просто необходим, то такое решение будет отвечать лишь интересам компаний, визуально выявляющим наличие смартфона и назначающим штрафы...

Фото globallookpress.com

По сути, подчеркивает г-н Канаев, речь идет о крупных корпорациях, производящих и обслуживающих камеры фото- и видеофиксации. И чиновники с ними, и даже депутаты, то есть целое «камерное лобби». Интересантов много, и кто-то захотел бы сделать так, чтобы штрафовать можно было еще и за смартфоны.

Надо признать, что некоторые участники движения на российских дорогах порой в самом деле так увлечены своими мобильными устройствами, что с этим надо что-то делать, сетует вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. А на лобовом стекле машины у отдельных водителей — особенно часто такое встречается среди таксистов — могут быть закреплены и пара телефонов, и антирадар, и крупный планшет.

И все же обычно люди крепят один смартфон, чтобы использовать его как навигатор, признает эксперт. Также следует принимать во внимание, что далеко не все даже новые современные легковушки оборудованы штатными устройствами, позволяющими эксплуатировать гаджет, избегая прикосновений к нему.

— Но просто запретить все — это на уровне абсурда, — отмечает Хайцеэр.

Собеседник портала «АвтоВзгляд» допускает, что в Общественной палате, когда затрагивали тему ПДД, не имели в виду, что поправки должны включать тотальный запрет на пользование любыми гаджетами, и хотелось бы верить, что вопрос со смартфонами в итоге не будет доведен до крайности.