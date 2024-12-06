Автомобили с мигалками хотят освободить от штрафов с дорожных камер

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рассказав о законопроекте в своем telegram-канале. Чтобы реализовать задумку, необходимо внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ.
По словам авторов документа, сейчас водители машин с мигалками могут отступать от отдельных Правил дорожного движения. Например, игнорировать сигналы светофора или требования скоростного режима, если обеспечивается безопасность движения. Но в итоге владельцам таких автомобилей все равно приходят штрафы, в том числе, если речь идет о ФСБ, Минобороны или МВД.
Не будем забывать, что водителям скорой помощи тоже иногда приходится нарушать ПДД. В результате обычным сотрудникам медицинских учреждений приходится платить за это из своего кармана.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что водителей бросают на колючую проволоку резко выросших штрафов ГИБДД. Мы разбирались, что и кто стоит за резким ужесточением наказаний за нарушения ПДД.