Автомобили с мигалками хотят освободить от штрафов с дорожных камер

Нижняя палата парламента рассмотрит документ, который может освободить от штрафов владельцев машин с включенным синим проблесковым маячком. Суть в том, что комплексы фото- и видеофиксации не перестанут их «замечать», но наказания в итоге не последует. Административную ответственность за нарушение ПДД отменят, если на машине с мигалкой выполняют неотложное служебное задание.

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рассказав о законопроекте в своем telegram-канале. Чтобы реализовать задумку, необходимо внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ.

По словам авторов документа, сейчас водители машин с мигалками могут отступать от отдельных Правил дорожного движения. Например, игнорировать сигналы светофора или требования скоростного режима, если обеспечивается безопасность движения. Но в итоге владельцам таких автомобилей все равно приходят штрафы, в том числе, если речь идет о ФСБ, Минобороны или МВД.

Не будем забывать, что водителям скорой помощи тоже иногда приходится нарушать ПДД. В результате обычным сотрудникам медицинских учреждений приходится платить за это из своего кармана.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что водителей бросают на колючую проволоку резко выросших штрафов ГИБДД. Мы разбирались, что и кто стоит за резким ужесточением наказаний за нарушения ПДД.