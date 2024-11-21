Штрафбат: водителей бросают на колючую проволоку резко выросших штрафов ГИБДД

Уходящий год стал весьма разорительным для всех россиян, а для водительской братии — особенно. Цены на новые и подержанные авто, как и на запчасти-расходники, не устают обновлять исторические максимумы, дорожают топливо и страховка, платные дороги и парковки, растет транспортный налог. И вот как вишенка на торте — анонсированное властями повышение уже с 1 января штрафов за ряд нарушений ПДД. Подающееся, разумеется, и как борьба за повышение безопасности дорожного движения, и как способ пополнять ту часть региональных бюджетов, что идет на содержание-ремонт-строительство дорог. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», заявленные высокие цели — чистой воды мишура, обманка, лапша на уши.

Но начнем с того, что сама по себе точечная правка КоАП РФ — уже нонсенс. Давным-давно все юридическое сообщество страны пришло к однозначному выводу, что Административный кодекс если уж и перерабатывать, то полностью, а не по частям, сегодня делая акцент на изменении санкций за, скажем, деяния, связанные с незаконным занятием народной медициной, завтра — проституцией, а послезавтра — нарушениями автовладельцев.

И такая работа ведется давно, но, увы, ни шатко, ни валко, хотя документ действительно во многом устарел и требует серьезной редакции в том числе и в своей автомобильной части. Поэтому чиновники разных министерств и ведомств и пытаются изменить КоАП частично, исходя из своих интересов. Нередко — шкурных. Как в случае со штрафами за нарушение ПДД.

Ведь за их резкое повышение выступили не МВД с Минтрансом, а структура, крайне далекая и от проблем БДД, и от дорожного строительства. Автором инициативы стало Министерство финансов РФ. Что однозначно указывает на единственную цель этого акта — срубить с электората как можно больше бабла.

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Об этом говорит и тот факт, что даже отечественная ГАИ категорически против увеличения штрафных санкций, как не отвечающих реальному положению дел на дороге и никак не влияющих на аварийность, а возможно — и провоцирующих ее рост. Но у Минфина — своя «правда»: денег казне по вполне понятным причинам не хватает, так что пополнять ее, по мнению чиновников, необходимо любыми способами.

Скажем им большое спасибо хотя бы за то, что они поднимают штрафы и не за все составы правонарушений, и всего на 50%, а не как хотели лет пять-шесть назад в 10 раз. Впрочем, и грядущая под бой новогодних курантов планка санкций обернется для значительной части моторизованных соотечественников большой дырой в бюджете.

Впрочем, более подробно об этой проблеме, как и о том, почему «хотелки» Минфина могут и не стать явью, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.