А меня-то за что: конфискация машин у нарушителей ПДД набирает в России обороты

Привыкшие к дорожным камерам россияне уже забыли, что за дорожные прегрешения бывают наказание и выше пяти тысяч рублей. Несмотря на существенные сокращения в МВД, на бесконечных российских трассах все еще встречаются патрули, которые могут не только «обилетить» водителя, но и конфисковать автомобиль. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Какой самый большой автомобильный штраф в России? Кто-то наверняка вспомнит про 300 000 рублей за парковку на газоне для юрлиц. Но пойманный намедни в Санкт-Петербурге Mercedes Benz S500, который мало того, что выехал на «встречку» на мосту и создал аварийную ситуацию, так еще и пользовался незаконным проблесковым маячком.

За «самодельную мигалку» его владелец, будь он физлицом, заплатит 5000 рублей, чиновник — 20 000, а вот автомобиль, поставленный на учет юридическим лицом, принесет своему обладателю «радость» в размере 500 000 «деревянных». Вот он, самый большой штраф? Нет, это лишь часть рестрикции: помимо оплаты «жировки», будет так же изъят автомобиль. Да, гаишники имеют право забирать у нарушителя транспортное средство. Причем, не только за мигалку.

Существует сразу несколько причин, по которым машину могут изъять: во-первых, конечно, на посту могут дежурить судебные приставы, а за рулем сидеть должник. Во-вторых, машина может быть изъята судебным решением, если, например, она находится в залоге, а обладатель не платит. Автомобиль могут отобрать за многочисленные нарушения скорости свыше 60 км/ч и выезды на встречную полосу: мол, беспредельщик за рулем.

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Но чаще прочего конфискация транспортного средства происходит по ст. 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишению права управления ТС». Тем, кто любит сесть за «баранку», испив чарку, накатив «на посошок», «под градусом». Лишенным за вождение в состоянии опьянения.

Сколько конкретно авто конфисковали за последние пару лет, когда был принят соответствующий закон, доподлинных данных нет. Однако косвенные данный говорят, что довольно много. Так, например, в середине лета стало известно, что судебные приставы с января 2023 года передали министерству обороны России более 190 тыс. единиц конфискованного у нарушителей имущества, среди которого автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника. Так же известно, что в последнее время суды конфискуют ТС у 10% осужденных за повторное пьяное вождение (в год по этой статье на нары отправляется около 50 000 человек).

Короче говоря, каждый, кто садиться пьяным за руль, должен знать: на первый раз — лишат ВУ и выпишут штраф в 30 000 рублей. Но если лишенный повторит нарушение, то санкция составит уже от 300 000 до 500 000 рублей, да еще ему может грозить «отпуск» в местах не столь отдаленные и конфискация транспортного средства. И столь строгое наказание, увы, не является достаточным, поскольку ежедневно сотни российских водителей садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и твердой уверенности, что им-то можно. Нельзя.