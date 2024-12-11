В Москве отказались от муляжей дорожных камер

В столице насчитывается около 6 тыс. действующих комплексов фото- и видеофиксации. Власти не планируют увеличивать их число, но будут проведены работы по донастройке. В том числе расширится список фиксируемых нарушений ПДД. Весьма вероятно, что дорожные камеры научат «видеть» автомобили, чьи хозяева не удосужились оформить полисы ОСАГО.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаила Кизлыка. По его словам, в столице приняли решение отказаться от муляжей комплексов фото- и видеофиксации. Оказалось, что устанавливать обычную работающую камеру проще. И этот процесс обходится не сильно дороже по сравнению с монтажом муляжа, который в любом случае нужно подключать к электросети. При том что активный комплекс позволяет следить и за нарушителями ПДД, и за машинами в розыске, и анализировать транспортный поток в целом.

Напомним, в первых числах декабря в России начали проверять ОСАГО по камерам. Пока — в тестовом режиме. Поначалу автомобилистов наказывать не станут, но так называемое «письмо счастья» при отсутствии полиса «автогражданки» отправится по назначению. Технически система полностью готова.