В Москве отказались от муляжей дорожных камер

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаила Кизлыка. По его словам, в столице приняли решение отказаться от муляжей комплексов фото- и видеофиксации. Оказалось, что устанавливать обычную работающую камеру проще. И этот процесс обходится не сильно дороже по сравнению с монтажом муляжа, который в любом случае нужно подключать к электросети. При том что активный комплекс позволяет следить и за нарушителями ПДД, и за машинами в розыске, и анализировать транспортный поток в целом.
Напомним, в первых числах декабря в России начали проверять ОСАГО по камерам. Пока — в тестовом режиме. Поначалу автомобилистов наказывать не станут, но так называемое «письмо счастья» при отсутствии полиса «автогражданки» отправится по назначению. Технически система полностью готова.