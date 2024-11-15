Красная лампа: будет ли камера фиксации «подмигивать» нарушителям ПДД и зачем

Отечественные законотворцы намедни привнесли очередное предложение: а давайте-ка заставим комплексы фото- и видеофиксации, которых на российских дорогах около 30 000, подмигивать водителю «красным глазом», когда тот нарушает ПДД? Мол, заметив алый всполох в «кронах» фонарных столбов, шофер свой пыл и поумерит! Ну и на выплату штрафа тут же отложит, чтобы два раза не вставать. Эксперты отрасли подсказали порталу «АвтоВзгляд» про обратную сторону предложенной инновации.

Итак, по мнению депутатов, каждая камера должна быть оснащена красной лампой, которая по мере фиксации превышения установленной скорости будет моргать красным цветом, ментально влияя на поведения водителя и морально стимулируя его соблюдать Правила. Все — ради безопасности на дороге, ведь девять из десяти аварий на российском асфальте происходит из-за нарушения Правил дорожного движения, согласно отчету НЦ БДД за 9 месяцев 2024 года.

Изначальная логика понятна: нашенские водители крайне оперативно вспоминают про ПДД и необходимость их соблюдения, стоит на обочине появится знаку 6.22 «Фотовидеофиксация», так что главный «сдерживающий фактор» для любого нарушителя, случайного или заядлого, нужно наделить новым функционалом. Однако профессиональное сообщество придерживается иного мнения.

Так, пресс-служба ГК «Урбантех», отечественного лидера в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и цифровизации транспортной отрасли, в числе проектов которого находится крупнейшая в России концессия по безопасности дорожного движения в Московской области, прокомментировали предложение депутатов следующим образом:

Фото globallookpress.com

— На наш взгляд, в мгновенном информировании водителей о совершенном нарушении ПДД смысла нет. Оповещать их надо о том, что впереди установлен комплекс фотофиксации. Именно это повышает дисциплину, внимательность и безопасность на дорогах. К слову, знак «6.22» выполняет данную функцию с 2021 года. Предположение авторов инициативы, что сигнализации красным светом сделают водителя более внимательным на протяжении всего пути, может не только не подтвердиться, но и дать обратный эффект: «я уже нарушил, какой смысл дальше соблюдать ПДД». Более того, мигающая лампочка скорее станет отвлекающим элементом, так как водитель сосредоточит свое внимание именно на ней, а не на дороге. Все это повышает риск возникновения ДТП.

Что касается технической стороны вопроса. В России развита сеть как региональных, так и федеральных многополосных автодорог с плотным движением. Автовладельцам будет сложно понять, кому именно «сигнализирует» комплекс фото- и видеофиксации, что приведет, скорее, к возмущению, чем к дальнейшему соблюдению ПДД.

Более того, в среднем зона фиксации нарушений ПДД располагается на расстоянии 30 метров от комплекса. Если водитель едет с превышением скорости, то он и не заметит сигнала. Комплексу потребуется небольшое время, чтобы определить скорость автомобиля, водитель уже проедет место его совершения и сигнала не увидит совершенно точно, — подчеркивают специалисты.

И в этом случае с представителями «камерного лобби» сложно не согласиться. Хотя бы потому, что они кровно (читай — материально) заинтересованы в максимальном расширении функционала своих комплексов, ведь в том числе и за счет этого получают денежки из бюджетов разных уровней. И раз отказываются от дармового, фактически, рубля (настроить камеру соответствующим образом не очень сложно), значит действительно предложенная депутатами инициатива скорее опасна с точки зрения БДД.