В России начали проверять ОСАГО по камерам

В первых числах декабря в нашей стране заработала система проверки полисов ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Поначалу автомобилистов наказывать не станут, но так называемое «письмо счастья» при отсутствии полиса «автогражданки» отправится по назначению. Технически система полностью готова.

Но пока — в тестовом режиме, без штрафов

О запуске проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер рассказал глава Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в эфире передачи «Утро России». По его мнению, тестирование быстро покажет, что полисы «автогражданки» чаще всего не покупают водители, которые нарушают Правила дорожного движения (ПДД). В результате можно будет вводить штрафы, и их помогут собирать камеры.

Страховщики поддерживают решение о внедрении системы проверки ОСАГО с помощью комплексов фото- и видеофиксации с 1 марта 2025 года, подчеркнул Уфимцев. Он также напомнил, что штрафы за систематическое отсутствие полиса предлагают существенно поднять — с привычных 800 рублей до 3-5 тыс. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за ДТП, случившееся по вине водителей без ОСАГО, хотят заставить платить страховщиков. Госдума намерена внести серьезные поправки в закон об «автогражданке».