Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Рассматривая во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за эксплуатацию автомобиля без ОСАГО, депутаты Госдумы одобрили поправки, предусматривающие увеличение штрафов и за другие нарушения ПДД. Их список оказался немаленьким. С наступления нового года штрафы вырастут в среднем в 1,5 раза. Кроме того, изменится размер скидки за своевременную оплату.

Они вступят в силу уже 1 января 2025 года

Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно статистике, чаще всего автомобилисты нарушают скоростной режим — превышают его на 20-40 км/ч. И теперь вместо привычных 500 рублей за это придется заплатить 750 рублей. Верхняя планка штрафа за превышение скорости на 80 км/ч и больше подскочила с пяти до 7,5 тыс. рублей.

Проезд на запрещающий сигнал светофора подорожает для нарушителей с тысячи до 1,5 тыс. рублей. Обочечники будут платить 2,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс., любители игнорировать дорожную разметку — 750 рублей, а не пять сотен. За непристегнутый ремень накажут на 1,5 тыс. рублей взамен прежней тысячи.

Если сотрудники ГАИ остановят водителя в состоянии алкогольного опьянения, речь пойдет о штрафе в 45 тыс. рублей вместо трех десятков «целковых». Езда по «выделенке» в Москве и Петербурге будет стоить уже 4,5 тыс. рублей вместо трех. И столько же придется отдать в двух столицах при игнорировании знаков, запрещающих остановку и стоянку.

Оплачивать штрафы со скидкой разрешат в течение 30 дней вместо 20. Но размер дисконта составит всего четверть от суммы наказания, а не привычные для автомобилистов 50%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что и кто стоит за резким ужесточением штрафов за нарушения ПДД.