950

Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Они вступят в силу уже 1 января 2025 года

Рассматривая во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за эксплуатацию автомобиля без ОСАГО, депутаты Госдумы одобрили поправки, предусматривающие увеличение штрафов и за другие нарушения ПДД. Их список оказался немаленьким. С наступления нового года штрафы вырастут в среднем в 1,5 раза. Кроме того, изменится размер скидки за своевременную оплату.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Госдума приняла поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно статистике, чаще всего автомобилисты нарушают скоростной режим — превышают его на 20-40 км/ч. И теперь вместо привычных 500 рублей за это придется заплатить 750 рублей. Верхняя планка штрафа за превышение скорости на 80 км/ч и больше подскочила с пяти до 7,5 тыс. рублей.

Проезд на запрещающий сигнал светофора подорожает для нарушителей с тысячи до 1,5 тыс. рублей. Обочечники будут платить 2,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс., любители игнорировать дорожную разметку — 750 рублей, а не пять сотен. За непристегнутый ремень накажут на 1,5 тыс. рублей взамен прежней тысячи.

Если сотрудники ГАИ остановят водителя в состоянии алкогольного опьянения, речь пойдет о штрафе в 45 тыс. рублей вместо трех десятков «целковых». Езда по «выделенке» в Москве и Петербурге будет стоить уже 4,5 тыс. рублей вместо трех. И столько же придется отдать в двух столицах при игнорировании знаков, запрещающих остановку и стоянку.

Оплачивать штрафы со скидкой разрешат в течение 30 дней вместо 20. Но размер дисконта составит всего четверть от суммы наказания, а не привычные для автомобилистов 50%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что и кто стоит за резким ужесточением штрафов за нарушения ПДД.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует