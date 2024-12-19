Водителям объяснили, на сколько подорожает техосмотр с 1 января

Как сообщает «Коммерсантъ», игроки рынка считают актуальные прайсы на техосмотр насмешкой. По их словам, его текущая стоимость не покрывает затрат операторов. В большинстве случаев ТО легковых автомобилей прибавит в цене до 7,5%. То есть планка вырастет до 1097-1098 рублей с 1021-1022 рублей.
До 20 декабря региональные власти обязаны утвердить новые тарифы на ТО, согласно приказу ФАС. С расценками, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, определились уже более 50 субъектов РФ. Где-то уже все оформлено соответствующими постановлениями, еще часть нововведений пока существует в виде проектов.
Напомним, с 2021 года владельцы легковушек обязаны проходить ТО, оформляя диагностическую карту, в случае постановки на учет и перерегистрации автомобилей старше четырех лет. Кроме того, это нужно делать при внесении изменений в конструкцию ТС.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилистам хотят снова навязать обязательный техосмотр. Вернуть его просят страховщики и не только.