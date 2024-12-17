Народная статистика: какие машины ставят на учет в ГАИ в декабре 2024 года

Оценивать спрос на автомобили в России принято по статистическим отчетам, которые составляются и по количеству официально проданных автомобилей, и по числу регистраций в Госавтоинспекции. Де юре — стратегия верная и понятная, но есть и еще одни способ: приехать на площадку постановки машин на учет в ГАИ и посмотреть на очередь своими глазами. Что там сегодня в почете, а что — в меньшинстве, расскажет портал «АвтоВзгляд».

В новостях — сплошь «китайцы» да вечно растущая ценами LADA. Им сегодня принадлежит отечественный автомобильный рынок, согласно отчетам различных статистических агентств. Параллельный импорт — на задворках рынка, поскольку стоимость ввезенных по этой схеме ТС давно уже перешагнула все мыслимые и немыслимые «красные линии».

Есть еще «вторичка», но там сплошь ржавь да лом, который уже никто не рассматривает. Ах да, правый руль! Вот он-то нас и спасет, кажется, от происков всех на свете! Так же выглядит российский автомобильный рынок, согласно новостной ленте, не правда ли?

На практике же теория существенно отличается от практики: последнюю несложно найти, просто доехав до точки, что обязан посетить каждый счастливчик, намедни купивший машину. Речь, конечно, про МОТОТРЭР, где ставят на учет каждое авто.

То есть посещение площадки, совершенно бесплатно и общедоступно, позволит составить примерный рейтинг действительно востребованных прямо сегодня машин. В нашем случае — востребованных у москвичей. Интересный повод выйти из дома в морозное декабрьское утро.

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Честно говоря, площадка забитой не выглядит — машин немного, хотя небольшая очередь все же наблюдается: осмотра ждут порядка 10 автомобилей. Из «многоликих китайцев», которых «сметают с прилавков восторженные россияне», замечено сразу две новых Geely Monjaro и единственная Chery Tiggo 7 Pro Max. Других представителей поднебесного автопрома за три часа не объявилось.

Забавно, что ни одного подержанного «китайца» за день через пост не прошло — спросили у сотрудников. Далее — отечественный производитель: несколько «Газелей», как новых, так и в разной степени «усталости», несколько «коммерческих» автомобилей LADA, причем, что интересно, новых, КамАЗ, который так и не сдвинулся с места, и целых 4 «скорых помощи» так же пера Горьковского автозавода.

Абсолютное большинство машин, встающих в тот день на учет — подержанные иномарки хорошо знакомых брендов: например, сразу четыре Mitsubishi Outlander, стоящие в одной очереди, чьи владельцы азартно обсуждали покупку. Много «немцев», причем сразу несколько — свежий завоз из Грузии, судя по номерам. Оттуда же — две Mazda CX-5.

Большинство машин — купленные на российской «вторичке». Безусловно, встретили три или четыре «божественных Camry», причем в 50-м и 55-м кузовах, но куда же без них, родимых, в Москве? Кто по обочинам ездить будет? Одним словом, проводи мы подобное статистические мероприятие в 2020-ом, скажем, году, никто бы не удивился. А вот в 2024-ом многие замеченные особенности, мягко говоря, удивительны. Но то ли еще будет!