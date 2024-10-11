Автомобилистам хотят навязать обязательный техосмотр

С 2026 года в нашей стране снова нужно принудительно проводить технический осмотр (ТО) легковых автомобилей, уверены в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Эксперты настаивают на реформе действующей системы и призывают активно пресекать продажи «серых» диагностических карт.

При проведении техосмотра нужно сделать упор на контроле систем активной и пассивной безопасности. В том числе подвески, тормозов, рулевого управления, ремней и «эйрбегов», сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию транспортных инженеров (АТИ). Ее представители предлагают использовать опыт Германии, где процедурой ТО занимается государство. Автомобили у немцев проверяют либо аккредитованные специалисты, либо отдельные организации.

Есть инициативы, согласно которым «частников» в России вообще хотят лишить возможности проводить ТО, чтобы он был реальным и честным. Речь идет о независимости процесса от коммерческих структур. В нашей стране контроль за операторами техосмотра планировали передать Росаккредитации, но пока этого так и не произошло, и не факт, что произойдет.

Напомним, обязательный техосмотр большинства легковушек у нас отменили в 2021 году. Сейчас при постановке на учет его должны оформлять для машин старше четырех лет. Кроме того, это обязательно для автомобилей с измененной конструкцией, учебного транспорта, грузовиков, автобусов и такси. А также для специализированного транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что техосмотр в Росси снова подорожает. Тарифы вырастут до Нового года.