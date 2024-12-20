Совет Федерации одобрил увеличение штрафов ГИБДД в 1,5 раза

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, ощутимо увеличивающий размер штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Кроме того, снизится размер скидки при своевременной оплате штрафов и появится наказание за повторную езду без полиса ОСАГО. В среднем штрафы вырастут в 1,5 раза. Госдума ранее утвердила нововведения сразу во втором и третьем чтениях.

За самое популярное нарушение, которым является превышение скорости на 20-40 км/ч, российским водителям в новом году придется выложить вместо 500 рублей уже 750. А размер максимального наказания для лихачей увеличат до 7,5 тыс. рублей с привычных пяти.

Автомобилисты, которые попадутся сотрудникам ГАИ под «мухой», потеряют 45 тыс. рублей вместо трех десятков «целковых». Проезд на «красный» обойдется в 1,5 тыс. рублей, а не в тысячу. Тот же порядок цифр актуален в случае штрафа за непристегнутый ремень безопасности.

Скидка за «быструю» оплату штрафа снизится до 25% с 50. Но теперь она будет действовать не 20 дней, а 30.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что дадут госбюджету «лишние» 25% штрафов ГИБДД. Эксперты выступают против изъятия части «штрафных» поступлений у регионов.