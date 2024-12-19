«Четвертинка»: что дадут госбюджету «лишние» 25% штрафов ГИБДД

Новые поправки в Бюджетный кодекс, требующие от регионов перечислять 25% штрафов за нарушение ПДД в федеральную казну, приняла 17 декабря Госдума во втором и третьем чтении. Портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что для многих российских провинций это приведет к ощутимым потерям, а бюджет страны может и не получить ожидаемой прибыли.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал об этой инициативе, когда она была еще на стадии рассмотрения депутатами. И уже тогда было понятно, что поправки Минфина явно не помогут существенно пополнить госбюджет с помощью «четвертинки» штрафов, которая будет отниматься у регионов. А если говорить про бюджеты субъектов федерации, то эта реформа, наоборот, может обернуться для них ощутимыми потерями.

— Ничего хорошего здесь я не вижу, это будет весьма болезненная потеря для региональных бюджетов, потому что штрафы для них — весомая статья дохода, — полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — И если 25% всей суммы штрафов за нарушение ПДД, взимаемых по огромной стране, станет поступать в федеральную казну, то и собираемость их в регионах на деле вполне может уменьшиться. То есть на местах власти будут уже не так заинтересованы в сборе штрафов.

Заметим: региональные СМИ ожидаемо «подняли хай» по этому поводу. Причем в своей любимой манере родом из «лихих девяностых» они, критикуя федеральный центр, приписывают перераспределение средств условной «Москве». Их неразборчивую эмоциональность можно понять: для отдельных областей изымаемые средства в условиях заметной инфляции — это ощутимый источник пополнения своих бюджетов. Тем более — учитывая существенное повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января.

Фото globallookpress.com

Например, Новосибирская область, по оценке портала ngs.ru, может потерять из-за инициативы Минфина полмиллиарда рублей.

Проверить эту информацию сложно, но учитывая наличие 0,85 млн зарегистрированных легковушек и протяженность автомобильных дорог общего пользования в 13,5 тыс. км, в этом регионе за год при новых тарифах вполне могут собрать миллиарды. Нужно ли пояснять, что для области с населением в 2,7 млн человек четверть от пары миллиардов — это очень больно?

Другой вопрос — а что благодаря перераспределению денег от штрафов получит федеральный бюджет? Его ожидаемые доходы на 2025 год — почти 40,3 трлн рублей, предполагаемые расходы — почти 41,5 трлн рублей. То есть вероятный разрыв достигает 1,2 трлн рублей, и эту нехватку надо за счет чего-то покрыть. Логика Минфина ясна: «взять отсюда, оттуда и еще вот здесь перераспределить».

Но проблема в том, что госбюджет тратится, в том числе, на нужды отдельных субъектов федерации. А это значит, что при заметном сокращении поступлений в бюджет конкретного региона ему может понадобиться ощутимая поддержка центра. И сколько в итоге потребуется выделить из казны, сейчас посчитать не возьмется никто. Но ясно одно: меньше нарушений на российских дорогах, видимо, не будет.