Эксперимент: что грозит водителям за езду на старых транзитных номерах

Каждый отечественный автовладелец знает, что ездить без номеров по дорогам общего пользования может лишь новый автомобиль, да и то — всего десять дней. У всех остальных государственный регистрационный знак быть должен в том или ином виде. Читай, либо старый железный, либо — бумажный транзитный. Причем, прописано и четкое место его установки, как спереди, так и сзади. Но есть свои нюансы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За управление ТС без ГРЗ, в том числе и без одного из них, положен штраф в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Исключение — новый автомобиль, впервые покинувший стены дилерского центра: его обладатель имеет полное право ставить машину на учет в течение 10 дней.

Остальные же «безномерные» будут остановлены на первом же посту и наказаны по всей строгости закона. Есть и еще одна крайне важная оговорка: номер должен быть расположен строго в предназначенном для него месте. То есть лежащий под стеклом, например — такое же нарушение с такими же последствиями. Жестко? Да.

Но сонмы сносимых старых гаражных кооперативов в тандеме с чудовищно растущей стоимостью подержанных машин вывели на столичные дороги десятки авто, на годы забытые под слоем пыли. Сегодня они стали актуальными и востребованными, их ищут и покупают. У них — старые бумажные транзиты, которые размещались на лобовом и задних стеклах. Как быть с ними?

Фото портала АвтоВзгляд.

Можно ли ездить и не лишат ли водительского удостоверения в процессе перегона рухляди до МОТОТРЭР? Теоретически — нет.

Старый транзитный номерной знак должен быть размещен на заднем и ветровом стекле слева по курсу движения. Да, совершенно верно: скотчем приклеен на стекло. После его нужно будет сдать сотрудникам при подаче документов.

Но работает ли эта схема практически? Портал «АвтоВзгляд» проверил механизм на собственном опыте в самом «богатом» комплексами фото- и видеофиксации и постами милиции городе России — в Москве. Мы проехали на глубоко подержанной как по возрасту, так и по внешнему виду, машине около 100 км по московским улицам, побывали в зоне видимости, как минимум, пяти постов ГАИ и нескольких сотен, а то и тысяч столичных камер и ни разу не встретили хотя бы минимальное внимание к своей персоне.

Гаишникам наш импровизированный эксперимент оказался не интересен вовсе, да и камерам, судя по беспроблемной постановке «на номера», мы тоже ничем не приглянулись. Так что можно смело подводить итог: старые транзитные номера, правильно размещенные на лобовом и заднем стекле автомобиля, позволяют законно ездить по улицам и смело сэкономить на эвакуаторе в момент того самого путешествия для постановки на полноценный учет.