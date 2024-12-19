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Эксперимент: что грозит водителям за езду на старых транзитных номерах

Портал «АвтоВзгляд» провел рискованный опыт

Каждый отечественный автовладелец знает, что ездить без номеров по дорогам общего пользования может лишь новый автомобиль, да и то — всего десять дней. У всех остальных государственный регистрационный знак быть должен в том или ином виде. Читай, либо старый железный, либо — бумажный транзитный. Причем, прописано и четкое место его установки, как спереди, так и сзади. Но есть свои нюансы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Эксперимент: что грозит водителям за езду на старых транзитных номерах

За управление ТС без ГРЗ, в том числе и без одного из них, положен штраф в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Исключение — новый автомобиль, впервые покинувший стены дилерского центра: его обладатель имеет полное право ставить машину на учет в течение 10 дней.

Остальные же «безномерные» будут остановлены на первом же посту и наказаны по всей строгости закона. Есть и еще одна крайне важная оговорка: номер должен быть расположен строго в предназначенном для него месте. То есть лежащий под стеклом, например — такое же нарушение с такими же последствиями. Жестко? Да.

Но сонмы сносимых старых гаражных кооперативов в тандеме с чудовищно растущей стоимостью подержанных машин вывели на столичные дороги десятки авто, на годы забытые под слоем пыли. Сегодня они стали актуальными и востребованными, их ищут и покупают. У них — старые бумажные транзиты, которые размещались на лобовом и задних стеклах. Как быть с ними?

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Можно ли ездить и не лишат ли водительского удостоверения в процессе перегона рухляди до МОТОТРЭР? Теоретически — нет.

Старый транзитный номерной знак должен быть размещен на заднем и ветровом стекле слева по курсу движения. Да, совершенно верно: скотчем приклеен на стекло. После его нужно будет сдать сотрудникам при подаче документов.

Но работает ли эта схема практически? Портал «АвтоВзгляд» проверил механизм на собственном опыте в самом «богатом» комплексами фото- и видеофиксации и постами милиции городе России — в Москве. Мы проехали на глубоко подержанной как по возрасту, так и по внешнему виду, машине около 100 км по московским улицам, побывали в зоне видимости, как минимум, пяти постов ГАИ и нескольких сотен, а то и тысяч столичных камер и ни разу не встретили хотя бы минимальное внимание к своей персоне.

Гаишникам наш импровизированный эксперимент оказался не интересен вовсе, да и камерам, судя по беспроблемной постановке «на номера», мы тоже ничем не приглянулись. Так что можно смело подводить итог: старые транзитные номера, правильно размещенные на лобовом и заднем стекле автомобиля, позволяют законно ездить по улицам и смело сэкономить на эвакуаторе в момент того самого путешествия для постановки на полноценный учет.

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