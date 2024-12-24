В Госдуме предложили наказывать водителей, мешающих скорой помощи, по УК

Генпрокурору Игорю Краснову поступило предложение ввести уголовную ответственность для тех, кто специально не дает проехать автомобилям скорой помощи. Это касается как блокирования «карет» в общем потоке машин, так и при въезде в больницы. Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Это должно помочь медикам спасать больше жизней

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Чернышова, нужно рассмотреть вопрос об уточнении состава преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Депутат предлагает закрепить в ней уголовное наказание для автомобилистов, не пропускающих «скорую».

Чернышов подчеркнул, что нынешние штрафы и даже лишение «прав» не останавливают нарушителей ПДД, игнорирующих транспорт медицинского экипажа. За последние годы по этому поводу заводили уголовные дела, но лишь в единичных случаях — большая часть споров до суда не дошла.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили с мигалками хотят освободить от штрафов с дорожных камер. В том числе это касается и машин скорой помощи.