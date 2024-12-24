В Госдуме предложили наказывать водителей, мешающих скорой помощи, по УК

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Чернышова, нужно рассмотреть вопрос об уточнении состава преступления, предусмотренного статьей 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Депутат предлагает закрепить в ней уголовное наказание для автомобилистов, не пропускающих «скорую».
Чернышов подчеркнул, что нынешние штрафы и даже лишение «прав» не останавливают нарушителей ПДД, игнорирующих транспорт медицинского экипажа. За последние годы по этому поводу заводили уголовные дела, но лишь в единичных случаях — большая часть споров до суда не дошла.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили с мигалками хотят освободить от штрафов с дорожных камер. В том числе это касается и машин скорой помощи.