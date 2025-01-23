В МВД предложили упростить процесс оформления пьяных водителей

В МВД предлагают внести поправки в КоАП, что в некоторых случаях позволит составлять меньше документов при выявлении и задержании пьяных автомобилистов. На данный момент в такой ситуации гаишники вынуждены заполнять от трех до пяти процессуальных бланков.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Пока протоколы об отстранении от управления транспортным средством (ТС) и о его задержании являются обязательными. Согласно новой инициативе, гаишникам хотят разрешить составлять только один из них. Плюс речь идет о возможности ставить отметки о применении необходимых мер в других процессуальных документах.

В МВД подчеркнули, что сокращение количества необходимых документов позволило бы сэкономить около 36,8 тыс. рабочих часов в год. Плюс это даст возможность сократить финансовые затраты. Проще говоря, меньше денег будет уходить на бумагу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, работает ли в России практика поощрения доносов на пьяных водителей. Мы заинтересовались этой темой, поскольку в стране стали чаще практиковать выплаты за сообщения о нетрезвой езде.