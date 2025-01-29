В Госдуме предложили одобрить сдачу на «права» экстерном

Как сообщает РИА Новости, автором идеи является депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев. Он считает, что таким образом россияне смогут сэкономить на обучении, не посещая автошколу. В среднем по России сейчас за это приходится платить в районе 25 тыс. рублей. Однако в Москве, Петербурге и некоторых других городах за получение необходимых знаний, как правило, требуют сумму в два раза больше.
Возможность сдавать экзамены на получение «прав» экстерном не снизит качество знаний будущих автомобилистов, поскольку всех оценивают одинаково, независимо от места учебы и способа подготовки, добавил Ткачев. По его словам, шансы недобросовестно получить водительские «права» в нашей стране крайне малы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что участникам СВО могут разрешить получать «права» без обучения в автошколе.