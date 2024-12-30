С 1 января 2025-го года в России, как мы уже писали, значительно вырастут штрафы за ряд самых распространенных нарушений ПДД. При этом непопулярное решение власти объясняют в том числе и тем, что, якобы, дополнительные средства, вырученные таким драконовским образом, будут направляться в бюджеты российских регионов и частично расходоваться на развитие дорожной инфраструктуры. Однако портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что индексация штрафов не поможет улучшить состояние отечественных автотрасс.

Кроме того, ряд проправительственных экспертов, объясняя индексацию штрафных сумм, обратил внимание, что штрафы за нарушение ПДД не менялись с 2013 года, тогда как инфляция за это время достигла уже 75%. Прямо скажем, слабое утешение для большинства обычных автовладельцев, которым столь ощутимое удорожание жизни само по себе сулит мало приятного. Но не это главное. Правила, в конце концов, надо соблюдать.

Любопытно в этой истории другое. Не надо думать, что повышение штрафов в полтора раза автоматически приведет к заметному росту протяженности современных магистралей в отдельно взятом регионе. И не только оттого, что взимаемые средства обещают расходовать на дороги лишь частично.

В декабре 2015-го, когда уже действовали размеры штрафов, которые сейчас планируют проиндексировать, отмечалось, что объем ежегодного финансирования дорожной инфраструктуры в регионах — это лишь 13-15% от их фактической потребности в инвестициях. Нехватка средств касалась и строительства новых дорог, и ремонта имеющихся. Уже тогда было очевидно, что большинству российских регионов эти задачи не по плечу без поддержки федерального центра и частного капитала.

Фото globallookpress.com

У портала «АвтоВзгляд» нет информации о том, как изменился этот показатель за 9 лет. Но очевидно: если он и увеличился, то уж точно не за счет региональных вливаний, обеспеченных взиманием штрафов на дорогах, раз уж их размер оставался прежним.

То есть основная нагрузка на строительство и обустройство дорожного хозяйства в стране лежит на плечах государства. А если точнее — государственно-частных партнерств (ГЧП), которые за несколько лет развернули на бескрайних просторах России бурную деятельность.

Например, на участке Киевского шоссе (трасса М3) уже несколько лет действует платный скоростной участок, по которому можно промчать «с ветерком» под 130 км/ч. Причем, если в 2017-м, с его вводом в эксплуатацию, из Москвы в Калугу на легковушке в выходной день можно было попасть, оплатив на терминале 60 руб., то сейчас эта ставка (с пятницы по воскресенье) достигла 120 руб., т.е. удвоилась.

Нужно в Брянск? Придется проехать еще один терминал, доплатив 200 руб. Также сейчас идут полным ходом работы по увеличению пропускной способности Киевского шоссе на участках ближе к Москве за счет дополнительных платных полос, которые планируется ввести в 2026-м.

А в самом начале этого года сообщалось о реализации ударными темпами еще одного проекта в сегменте ГЧП. На строящуюся в Самарской области скоростную трассу, задуманную как часть нового транспортного коридора «Европа-Западный Китай», возлагаются большие экономические и социальные надежды.

Фото globallookpress.com

Это буквально пара примеров, а их сегодня в России масса. Иными словами, государство взяло четкий курс на финансирование строительства и обустройства дорожных магистралей за счет прямого взимания платы за пользование этим хозяйством.

А повышение штрафов за нарушение ПДД, чем бы оно ни объяснялось, это в первую очередь не про строительство дорог.

Это, скорее, про увеличение налоговой базы. За последние пару лет экономика России, показав Западу, что у него «кишка тонка» разорвать ее в клочья, стала жить и развиваться в условиях санкционного давления. В этой новой реальности гораздо более заметную роль в пополнении госбюджета стало играть как раз внутреннее налогообложение.

Экспорт нефти и природного газа, конечно, сохранил одну из ведущих ролей в формировании доходов государства, но в значительной мере уступил свои позиции именно взиманию дополнительных средств как с юрлиц, так и с обычных граждан.

И если в отдельно взятом захолустном районе одной из даже не самых отдаленных от федерального центра областей в ближайшие годы частично заменят асфальт и организуют пешеходный переход, то, возможно, это будет сделано за счет региональных средств. Но взимание штрафов за нарушение ПДД точно не поможет решить проблему «убитых» дорог даже в отдельно взятом регионе.