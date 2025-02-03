В России предложили повысить минимальные тарифы техосмотра с 2026 года

Со следующего года минимальный ценник техосмотра (ТО) для легковушек может вырасти до 1,5 тыс. рублей. Новые тарифы уже прописаны в соответствующем проекте приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Их решили пересмотреть из-за нового налогового законодательства. Дело в том, что операторы ТО теперь должны платить НДС при оказании услуг, и власти заложили его в тариф.

Проект поправок в ведомственный приказ, регламентирующий методику расчета размера платы за ТО, был опубликован ФАС на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Регионы используют этот приказ с 2022-го, индексируя тарифы техосмотра каждый год, уточняет «Коммерсантъ».

Ради результативности и целесообразности налоговые расходы в нашей стране пересматривают каждые 12 месяцев. Льготу для операторов ТО признали «не соответствующей критериям эффективности». В тарифе на техосмотр начнут учитывать НДС, что запишут в методике ФАС. Процедура утверждения тарифов запланирована на конец декабря 2025-го.

Минимальный тариф на ТО легковушки вырастет до 1,5 тыс. рублей вместо прежних 913. Для микроавтобусов (категория М2) — до 2,57 тыс. рублей вместо 1,56 тыс. Наиболее затратным техосмотр будет для большегрузов массой свыше 12 тонн. В их случае придется заплатить не менее 3,23 тыс. рублей вместо 1,96 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобилистам хотят навязать обязательный техосмотр.