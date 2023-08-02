Возвращение техосмотра: проверять диагностические карты планируют по камерам ГИБДД

Казалось бы, почивший в бозе обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов может вернуться. Все помнят, как миллионы автомобилистов 1 января 2022 года вздохнули с облегчением. Когда узнали о подписании президентом Владимиром Путиным закона, освобождающего от регулярного прохождения процедуры частниками. Он, напомним, нужен теперь лишь при постановке на учет подержанной легковой машины. Ну и для всяких грузовиков, автобусов, такси…

«Отмене техосмотра» всеми силами сопротивлялись владельцы компаний, делающих деньги на проведении этих манипуляций с автомобилями. Ради того, чтобы все оставалось по-старому они подключали все свои лоббистские связи среди федеральных чиновников, членов Совета Федерации, в законодательных собраниях регионов.

К счастью, здравый смысл победил, и поголовно-обязательное ТО отменили. С тех пор прошло полтора года и практика показала, что безопасность на дорогах не пострадала. Вопреки кликушеской пиар-компании «операторов техосмотра», предрекавших вал ДТП по причине неисправностей «неосмотренных» машин. Согласно данным ГИБДД, из 56 228 ДТП, произошедших за первую половину 2023 года, всего лишь 75 (семьдесят пять!) случились из-за технических проблем автомобилей. Причем большая часть из них — с грузовиками и автобусами, для которых обязательный гостехосмотр никто не отменял. Характерно также, что таких аварий за истекшие шесть месяцев оказалось меньше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.