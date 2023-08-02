Возвращение техосмотра: проверять диагностические карты планируют по камерам ГИБДД

Казалось бы, почивший в бозе обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов может вернуться. Все помнят, как миллионы автомобилистов 1 января 2022 года вздохнули с облегчением. Когда узнали о подписании президентом Владимиром Путиным закона, освобождающего от регулярного прохождения процедуры частниками. Он, напомним, нужен теперь лишь при постановке на учет подержанной легковой машины. Ну и для всяких грузовиков, автобусов, такси…
«Отмене техосмотра» всеми силами сопротивлялись владельцы компаний, делающих деньги на проведении этих манипуляций с автомобилями. Ради того, чтобы все оставалось по-старому они подключали все свои лоббистские связи среди федеральных чиновников, членов Совета Федерации, в законодательных собраниях регионов.
К счастью, здравый смысл победил, и поголовно-обязательное ТО отменили. С тех пор прошло полтора года и практика показала, что безопасность на дорогах не пострадала. Вопреки кликушеской пиар-компании «операторов техосмотра», предрекавших вал ДТП по причине неисправностей «неосмотренных» машин. Согласно данным ГИБДД, из 56 228 ДТП, произошедших за первую половину 2023 года, всего лишь 75 (семьдесят пять!) случились из-за технических проблем автомобилей. Причем большая часть из них — с грузовиками и автобусами, для которых обязательный гостехосмотр никто не отменял. Характерно также, что таких аварий за истекшие шесть месяцев оказалось меньше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
И тут неожиданно выяснилось, что «Союз операторов техосмотра», явно оголодав из-за отмены массового ТО, подготовил и раскидал по госструктурам свои предложения по возврату процедуры для легковушек и ужесточению контроля за ее прохождением.
Но этим гражданам мало вернуть все на круги своя. Оказывается, они обратились в МВД, Минтранс, и московскую мэрию с предложением контролировать наличие диагностической карты с помощью камер автоматической фиксации. Чтобы все-все-все проходили ТО, а тех, кто осмелился не занести денежку «операторам техосмотра» за бессмысленную «услугу» — штрафовать нещадно. Сейчас, кстати, статья 12.5 КоАП карает за езду на «непроверенной» машине на 2000 рублей. «Союз операторов техосмотра» фактически мечтает, чтобы под этим дамокловым мечом «ходили» абсолютно все автовладельцы страны.
Особый цинизм «хотелок» владельцев пунктов техосмотра заключается еще и в том, что сейчас жители России пытаются выживать в условиях высокой инфляции, падающего курса рубля, а также прочих проблем, вызванных иностранными санкциями. И в этот момент по факту паразитирующая на экономике страны бизнес-структура пытается вновь присосаться к кошелькам миллионов автовладельцев. Вот уж точно: кому война, а кому мать родна!