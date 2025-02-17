Перечислены регионы России, где водителей штрафуют чаще всего

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику административной практики ГАИ, количество штрафов увеличивалось на фоне разрастания отечественного автопарка. Прибавив 1,8 млн, в целом он увеличился до 67,75 млн машин. К легковушкам относятся 52,9 млн из них.
Благодаря автоматическим комплексам фото- и видеофиксации отечественные водители получили 93% оформленных нарушений. В Первопрестольной за прошлый год выписали 42,9 млн штрафов, их сумма вылилась в 33,3 млрд рублей. В Московской области — в 41,6 млн на сумму 25,3 млрд рублей. В случае Татарстана речь идет о 9,3 млн нарушений и 5,8 млрд рублей, в Северной столице местным водителям досталось 8,9 млн протоколов, которые оцениваются в 7,2 млрд рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне накопили гигантские долги по неоплаченным штрафам ГИБДД.