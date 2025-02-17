Перечислены регионы России, где водителей штрафуют чаще всего

По итогам прошлого года на российских автомобилистов завели 255 млн административных дел за нарушения ПДД (Правил дорожного движения). Общая сумма штрафов достигла отметки 176,3 млрд рублей. Большая часть из них приходится на жителей столицы. Следом идут Подмосковье, Татарстан и Санкт-Петербург.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику административной практики ГАИ, количество штрафов увеличивалось на фоне разрастания отечественного автопарка. Прибавив 1,8 млн, в целом он увеличился до 67,75 млн машин. К легковушкам относятся 52,9 млн из них.

Благодаря автоматическим комплексам фото- и видеофиксации отечественные водители получили 93% оформленных нарушений. В Первопрестольной за прошлый год выписали 42,9 млн штрафов, их сумма вылилась в 33,3 млрд рублей. В Московской области — в 41,6 млн на сумму 25,3 млрд рублей. В случае Татарстана речь идет о 9,3 млн нарушений и 5,8 млрд рублей, в Северной столице местным водителям досталось 8,9 млн протоколов, которые оцениваются в 7,2 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне накопили гигантские долги по неоплаченным штрафам ГИБДД.