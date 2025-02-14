Задолжали: россияне накопили гигантские долги по неоплаченным штрафам ГИБДД

Почти пятая часть всех долгов россиян приходится на штрафы ГИБДД. В начале наступившего года по объему производств, находящихся на принудительном исполнении, неоплата гаишных «писем счастья» оказались на втором месте после задолженности граждан по кредитам. Их доля составила 18,1%, и речь идет о 10 млн дел.

Еще больше наши люди не любят выплачивать кредиты

Число злостных неплательщиков административных штрафов, выписанных гаишниками, в прошлом году достигло почти 565 000. человек. тут имеется в виду категории должников, накопивших первый десяток соответствующих квитанций или больше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

В более долгий ящик, чем оплату штрафов, россияне откладывают, повторим, только кредитные обязательства. Это ТОП-1 по долгам в стране: 27,8% или 15 млн дел от общего количества принудительных исполнительных производств. Третье место поделили должники по ЖКХ и налогам: 12,6% или 7 млн дел.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как россияне отреагировали на ужесточение штрафов ПДД, случившееся в нашей стране 1 января 2025 года.