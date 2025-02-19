Госдуме предложат в 2 раза увеличить штраф за непристегнутый ремень

Над российскими водителями нависла новая угроза: штраф за управление автомобилем или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности может вырасти до 3 тыс. рублей с привычных полутора. Более того, в нашей стране даже хотят запретить продажу заглушек для ремней.

Как сообщает ТАСС, авторами таких инициатив стали руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-президент НАС (Национального автомобильного союза) Антон Шапарин. Они предложили внести поправки в статью КоАП 12.6, посвященную правилам применения ремней безопасности или мотошлемов. Очевидно, что без наличия последних байкеры тоже теперь рискуют расстаться с тремя тысячами «целковых», если парламентарии одобрят новый законопроект.

На данный момент автомобилисты довольно часто покупают заглушки, отключающие системы напоминания о том, что ремень не пристегнут. По словам Миронова, подобные устройства увеличивают вероятность получения серьезных травм в результате ДТП. Это и породило идею запрета продаж заглушек.

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