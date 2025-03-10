Власти одобрили увеличение штрафов за перевозку детей без спецкресел

Как уточняет ТАСС, должностным лицам повезло еще меньше, поскольку в их случае штрафы вырастут до 50 тыс. рублей, хотя пока приходится платить по 25 тыс. «деревянных». С юридическими лицами вообще все печально — им нужно будет отдавать по 200 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей.
Авторами инициативы стали сенаторы Игорь Тресков и Андрей Кутепов. Согласно отзыву кабмина, правительство РФ поддерживает законопроект, но пояснительную записку к нему попросили дополнить. Требуется обоснование выбора проектируемого размера административного наказания.
В кабмине нынешние штрафы считают недостаточными, поскольку с 2020-го по 2024 год зафиксирован рост ДТП, в ходе расследовании которых выявлены нарушения при перевозке детей. За названный период число подобных аварий выросло с 918 до 959.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как как проще всего обжаловать неправомерный штраф ГИБДД.