Власти одобрили увеличение штрафов за перевозку детей без спецкресел

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий ощутимый рост штрафов за перевозку детей без специальных кресел или бустеров в машине. Согласно тексту соответствующего документа, обычным автомобилистам придется раскошелиться на 5 тыс. рублей вместо привычных трех.

Водители заплатят почти в 2 раза больше

Как уточняет ТАСС, должностным лицам повезло еще меньше, поскольку в их случае штрафы вырастут до 50 тыс. рублей, хотя пока приходится платить по 25 тыс. «деревянных». С юридическими лицами вообще все печально — им нужно будет отдавать по 200 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей.

Авторами инициативы стали сенаторы Игорь Тресков и Андрей Кутепов. Согласно отзыву кабмина, правительство РФ поддерживает законопроект, но пояснительную записку к нему попросили дополнить. Требуется обоснование выбора проектируемого размера административного наказания.

В кабмине нынешние штрафы считают недостаточными, поскольку с 2020-го по 2024 год зафиксирован рост ДТП, в ходе расследовании которых выявлены нарушения при перевозке детей. За названный период число подобных аварий выросло с 918 до 959.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как как проще всего обжаловать неправомерный штраф ГИБДД.