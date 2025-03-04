Не вставая с дивана: как проще всего обжаловать неправомерный штраф ГИБДД

Получили незаслуженное «письмо счастья» и вам не терпится дать гневный ответ? Нет ничего проще, если знать, как обжаловать постановление ГАИ по делу об административном правонарушении, если оно зафиксировано видеокамерой, работающей в автоматическом режиме. Подробная инструкция — на портале «АвтоВзгляд».

При использовании информации, полученной с электронных устройств, постановления по делам об административных правонарушениях выносятся в упрощенном порядке: не составляются протоколы и не истребуются объяснения от нарушителей. Основным доказательством по делам становятся видео- и фотоматериалы.

Но случаются и ошибки при рассмотрении таких материалов, водители необоснованно привлекаются к ответственности. Чаще всего «письма счастья» приходят «не по адресу» из-за погрешностей изображения (ошибочно вменяется езда без использования ремня безопасности; неправильно считывается регистрационный знак).

По умолчанию к ответственности привлекается собственник ТС, несмотря на то что управлял машиной другой человек. Тем не менее, по действующему законодательству (ч.3 и примечание к ст. 1.5 КоАП РФ) по такой категории дел владельцы транспортных средств обязаны самостоятельно доказывать свою невиновность. Что же предпринять человеку, ошибочно привлеченному к ответственности?

Фото globallookpress.com

Прежде всего, определиться, каким временем он располагает, и куда ему обратиться для восстановления справедливости. Срок для обжалования штрафа составляет 10 дней. Отсчет начинается со следующего дня с момента получения «письма счастья».

Статья 30.2 КоАП РФ предусматривает порядок подачи жалобы на постановления по административным делам. Документ должен быть адресован вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий орган либо в районный суд. Подаваться же жалоба может как должностному лицу, в орган, вынесший постановление, так и в орган, в который адресуется (правомочный рассматривать дело).

Существует несколько способов обращения с жалобой. О них поговорим подробней, поскольку многие водители не осведомлены о доступности цифровых сервисов, плюсах и минусах того или иного способа обращения за защитой нарушенных прав: личная подача в компетентный орган или должностному лицу; отправление заказным письмом «Почтой России»; подача жалобы через сайт «Госуслуги»; обжалование постановления на портале ГАС «Правосудие».

Фото портала АвтоВзгляд.

СВОИМИ НОЖКАМИ

Самый надежный способ обращения — прин­ести распечатанную (написанную) на бумаге жалобу с копиями и прилагаемыми документами лицу, ответственному за прием документов в соответствующем органе. Важно получить на руки доказательство подачи документов. Это может быть расписка в получении, где будут перечислены все бумаги, либо копия жалобы с отметкой о принятия оригинала. Преимущество личной подачи —уверенность в соблюдении установленного срока и сохранности бумаг.

А ПИСЬМО — ЗАКАЗНОЕ

Плюсы такого способа обращения очевидны. Есть возможность отследить даты подачи и поступления документов. Целесообразно отправление бумаг по почте, если жалоба подается должностному лицу или в орган, находящийся в другом населенном пункте, а также в отсутствие возможности попасть в суд (иной орган) в часы его работы.

Рекомендуется составить опись направляемых документов. Сотрудник почты удостоверит нахождение соответствующих бумаг в конверте. Датой подачи жалобы будет считаться день отправления письма.

Теоретически, можно использовать для доставки жалобы транспортную компанию или курьерскую службу. Важно лишь иметь возможность отследить поступление бумаг адресату. Возможные проблемы: у курьера нет доверенности на подачу жалобы, а личность отправителя не установлена.

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НАСТОЯЩЕЕ «ПРАВОСУДИЕ»

Данные способы обжалования предусмотрены ч. 3.1 ст. 30.2 КоАП РФ и применимы именно в отношении постановлений, вынесенных с применением материалов видеофиксации. Самый простой и доступный способ обращения за восстановлением прав для тех, кто имеет навыки работы с цифровыми сервисами. Обжаловать «письмо счастья» можно таким образом, находясь в любой точке земного шара.

Важный момент. Для подачи жалобы в электронном виде через упомянутые сервисы не обязательна квалифицированная электронная подпись. КоАП РФ, порядок подачи документов в ГАС «Правосудие» предусматривают возможность обращения в суд с документом, подписанным простой электронной подписью. У каждого гражданина, имеющего подтвержденную учётную запись на Госуслугах, простая электронная подпись (ПЭП) имеется. Причем зайти в ГАС «Правосудие» можно с применением логина и пароля от «Госуслуг».

Рекомендуется ознакомиться с Порядком подачи документов в системе, так как к жалобе обычно прикладываются доказательства в виде сканов документов. Требования к их оформлению содержатся в упомянутом Порядке. Единственным недостатком подачи документов через электронные сервисы может быть только их неисправность.

Порядок обращения через «Госуслуги» и ГАС «Правосудие» прост и интуитивно понятен. Поэтому не имеет смысла приводить подробную пошаговую инструкцию. Системы предложат обратившемуся приобщить доказательства обоснованности требований. Таковыми могут быть фотографии и сканы документов. Принятое решение поступит в личный кабинет обратившегося. Таким образом, отменить незаконный штраф и восстановить справедливость можно не вставая с любимого дивана.